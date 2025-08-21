Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủy thủ Mỹ đối mặt án chung thân vì bị buộc tội cung cấp tin mật cho Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Một thủy thủ Hải quân Mỹ đã bị tuyên có tội vào ngày 20/8 với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc khi đang tại ngũ và lợi dụng quyền miễn trừ an ninh để bán thông tin nhạy cảm về tàu chiến Mỹ.

3172ad91-d74b-4180-ad4a-2acd56d2.jpg
Patrick Wei. (Ảnh: CBS)

Theo NY Times, thủy thủ nói trên là Jinchao Wei, thường gọi là Patrick Wei (25 tuổi), là công dân Mỹ gốc Trung Quốc.

Wei đảm nhiệm vị trí thợ máy trên tàu Essex, một tàu tấn công đổ bộ neo đậu tại Căn cứ Hải quân San Diego.

Các công tố viên cho biết, tháng 2/2022, Wei được một đặc vụ Trung Quốc chiêu mộ qua mạng xã hội. Người này tự giới thiệu là có niềm đam mê đối với hải quân, làm việc cho Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước.

Theo lời kể của Wei, đặc vụ Trung Quốc nói trên “đã đề nghị trả 500 đô la Mỹ để Wei cập nhật thông tin hằng ngày về những con tàu neo đậu tại căn cứ”.

Wei cũng đồng ý cung cấp cho đặc vụ Trung Quốc thông tin về "số lượng và việc huấn luyện của lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ trong một cuộc tập trận tác chiến hàng hải quốc tế”.

Để đổi lấy 5.000 đô la Mỹ, Wei đã chuyển cho người này ít nhất 30 tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật và cơ khí.

Tổng cộng, số tiền mà Wei nhận được lên đến 12.000 đô la. Hải quân Mỹ mô tả một số thông tin mà Wei bán là thông tin "công nghệ quan trọng".

Bồi thẩm đoàn tại một tòa án ở San Diego đã tuyên bố Wei có tội với sáu tội danh hình sự, bao gồm hai tội danh gián điệp theo Đạo luật Gián điệp và bốn tội danh âm mưu vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

Wei sẽ phải đối mặt với mức án chung thân khi tòa tuyên án vào ngày 1/12 tới.

“Hành động của bị cáo là sự phản bội đối với niềm tin mà quân đội Mỹ dành cho anh ta”, ông Adam Gordon - công tố viên Mỹ tại quận Nam California - cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20/8.

“Bằng việc trao đổi bí mật quân sự cho Trung Quốc để lấy tiền, Wei không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của các đồng đội mà còn cả an ninh quốc gia và các đồng minh của chúng ta. Phán quyết của bồi thẩm đoàn là một lời nhắc nhở quan trọng rằng Bộ Tư pháp sẽ truy tố nghiêm khắc những kẻ phản bội”.

Trong một e-mail vào ngày 20/8, ông Sean Jones - luật sư của Wei, cho biết thân chủ của ông đang cân nhắc việc kháng cáo.

Ông Jones tranh luận rằng, không rõ thông tin mà Wei tiết lộ có thực sự nhạy cảm như chính phủ liên bang đã đề xuất hay không.

Luật sư cho rằng, các tài liệu mà thân chủ của ông chia sẻ có thể được tìm thấy trên mạng, và Wei dành phần lớn thời gian trong ngày để chà nhám, sơn tàu, nên vai trò của anh không quan trọng như các công tố viên nhận định.

Minh Hạnh
NY Times
