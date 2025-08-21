Nga có nữ thuyền trưởng tàu phá băng hạt nhân đầu tiên trên thế giới

TPO - Bà Marina Starovoytova đã trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên trên thế giới của một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, công ty vận hành tàu nhà nước Atomflot của Nga thông báo.

Bà Marina Starovoytova. (Ảnh: Atomflor)

Theo Atomflor, bà Starovoytova sẽ đảm nhiệm vị trí chỉ huy tàu phá băng Yamal, nơi bà từng giữ chức vụ thuyền phó.

“Nhiệm vụ của thuyền trưởng là chăm sóc con tàu và thủy thủ đoàn. Tôi sẽ cống hiến hết mình cho nhiệm vụ này mỗi ngày và mong muốn được đền đáp niềm tin mà các đồng nghiệp đã dành cho tôi”, bà Starovoytova chia sẻ sau khi nhận quyết định bổ nhiệm.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp hàng hải, bà Starovoytova từng dạy tiếng Nga và văn học tại một trường học nông thôn ở miền tây nước Nga.

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trên cả tàu thương mại và tàu phá băng.

Tàu phá băng Yamal. (Ảnh: Sputnik)

Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, với con tàu mới nhất được hạ thủy vào năm ngoái. Mối quan tâm đến vận tải biển Bắc Cực ngày càng tăng khi băng tan giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn.

Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, Yamal đã giúp đưa các nhà nghiên cứu đến vùng băng trôi và thực hiện hải trình đến Bắc Cực vào năm 2000. Con tàu cũng dễ nhận biết bởi hình hàm cá mập đặc trưng được vẽ trên thân tàu.