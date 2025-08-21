Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mátxcơva cảnh báo: Đàm phán an ninh Ukraine mà không có Nga là 'con đường đi vào ngõ cụt'

Minh Hạnh

TPO - Nga cho rằng, những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Mátxcơva là “con đường đi vào ngõ cụt”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

3aydquol2znhdkwl5dbetsoqha.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/8, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga ủng hộ những đảm bảo an ninh “thực sự đáng tin cậy cho Ukraine”, và đề xuất những đảm bảo này có thể được xây dựng dựa trên dự thảo thỏa thuận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022, trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Ông cũng đề cập đến việc các lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi không thể đồng ý với việc họ đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", ông Lavrov nói. “Tôi chắc chắn rằng phương Tây, trên hết là Mỹ, hiểu rất rõ việc thảo luận nghiêm túc các vấn đề an ninh mà không có Nga là một điều không tưởng, một con đường đi vào ngõ cụt”.

Những bình luận của ông Lavrov nhấn mạnh yêu cầu đối với các chính phủ phương Tây về việc thảo luận với Nga trong các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine và châu Âu, điều mà Mátxcơva cho biết đến nay phương Tây vẫn từ chối.

Tuần này, Mátxcơva cũng tái khẳng định lập trường kiên quyết bác bỏ "bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine".

Ông Lavrov cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu làm leo thang tình hình nhằm thay đổi lập trường của chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump. “Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ phía châu Âu ở đó", ông Lavrov nói.

Ngày 18/8, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga. Sau đó, ông loại trừ việc đưa quân đội Mỹ vào Ukraine, nhưng tuyên bố có thể cung cấp hỗ trợ trên không cho Kiev.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, các đề xuất được thảo luận giữa Nga và Ukraine tại Istanbul năm 2022 là một "ví dụ rất tốt" về một kế hoạch an ninh khả thi. Ông lưu ý, dự thảo này cũng yêu cầu Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Thay vào đó, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ một nhóm các quốc gia, bao gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp.

Dự thảo nêu rõ các quốc gia bảo lãnh - bao gồm Nga - sẽ tôn trọng và tuân thủ nền độc lập và chủ quyền của Ukraine, đồng thời kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nước này.

Ukraine muốn các quốc gia bảo lãnh sẽ cung cấp hỗ trợ trong trường hợp nước này bị tấn công, bao gồm "đóng cửa không phận Ukraine, cung cấp vũ khí cần thiết, sử dụng vũ lực để khôi phục và sau đó duy trì an ninh của Ukraine như một quốc gia trung lập vĩnh viễn".

Minh Hạnh
Reuters
#Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov #xung đột Nga - Ukraine #đảm bảo an ninh #Mỹ #NATO #châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục