Mỹ: Nhiều bang ủng hộ Tổng thống Donald Trump, điều thêm 1.100 binh sĩ đến thủ đô Washington

TPO - Hàng trăm quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đang được điều động đến Washington từ các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo, dường như nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc đối phó với tình trạng tội phạm ở thủ đô.

Theo Reuters, các thống đốc đảng Cộng hòa của bang Mississippi, Louisiana và Tennessee đã đồng ý triển khai quân đội đến Washington, nối gót bang Tây Virginia, Nam Carolina và Ohio.

Cụ thể, Thống đốc Louisiana Jeff Landry thông báo phê duyệt triển khai khoảng 135 binh sĩ, Thống đốc Mississippi Tate Reeves tuyên bố triển khai 200 binh sĩ, Thống đốc Tennessee Bill Lee xác nhận triển khai 160 binh sĩ.

Tổng cộng, sáu tiểu bang đảng Cộng hòa đã công bố triển khai hơn 1.100 lính Vệ binh Quốc gia đến Washington.

"Tình trạng tội phạm ở đó đang ngoài tầm kiểm soát, và rõ ràng cần phải có hành động để đối phó", ông Reeves phát biểu trong một tuyên bố.

Lính Vệ binh Quốc gia ở Washington. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố ngày 11/8 rằng ông sẽ điều động 800 lính Vệ binh Quốc gia đến Washington và tạm thời tiếp quản sở cảnh sát của thành phố. Chính phủ liên bang cũng đã cử đặc vụ từ nhiều cơ quan, bao gồm cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đến tuần tra các tuyến phố ở Washington.

Giải thích về quyết định này, Tổng thống Trump viện dẫn tình trạng bạo lực và vô gia cư tràn lan ở thủ đô của Mỹ, một cáo buộc mà các quan chức địa phương đã bác bỏ. Thống kê cho thấy, tỷ lệ tội phạm bạo lực của Washington đã giảm mạnh kể từ sau khi tăng đột biến vào năm 2023, mặc dù tỷ lệ số vụ giết người của thành phố vẫn cao hơn hầu hết các thành phố lớn khác của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về việc liệu thành phố có thao túng số liệu thống kê để làm cho tỷ lệ tội phạm có vẻ thấp hơn hay không, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn giấu tên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cáo buộc "Washington đã đưa ra số liệu tội phạm giả mạo nhằm tạo ra ảo tưởng sai lầm về sự an toàn", nhưng không cung cấp bằng chứng.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo sẽ áp dụng các quyết định tương tự ở những thành phố khác do đảng Dân chủ kiểm soát như Chicago, mặc dù ông có thể sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại pháp lý hơn so với ở Washington, nơi chính phủ liên bang vẫn có quyền giám sát trực tiếp theo luật pháp Mỹ.

Những người chỉ trích đã cáo buộc ông Trump tạo ra tình trạng khẩn cấp để nắm quyền kiểm soát lớn hơn ở Washington, và nhắm vào các thành phố của đảng Dân chủ.

“Nhân lực tại Washington không đủ để hỗ trợ 1.000 người được điều động từ các tiểu bang khác đến", Thị trưởng Washington Muriel Bowser nói với các phóng viên hôm 17/8, cho biết thêm rằng câu hỏi đặt ra là "vì sao quân đội lại được triển khai tại một thành phố của Mỹ để giám sát người dân Mỹ".

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington có thể mang theo vũ khí nhưng không thực hiện bắt giữ. Thay vào đó, họ đang bảo vệ tài sản liên bang và cung cấp "một môi trường an toàn cho các nhân viên thực thi pháp luật thực hiện bắt giữ".

Khoảng 465 vụ bắt giữ đã được thực hiện trong 12 ngày qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi viết trên X hôm 19/8, trung bình 39 vụ bắt giữ mỗi ngày. Theo Nhà Trắng, hàng chục khu trại của người vô gia cư cũng đã bị giải tỏa.