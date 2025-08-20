Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhà thiết kế hé lộ về bộ vest mang hy vọng hòa bình của Tổng thống Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Khi nhà thiết kế người Ukraine Viktor Anisimov giới thiệu đến Tổng thống Volodymyr Zelensky bộ vest đen mới vào ngày 15/8, và bộ vest đã được thêm một chi tiết nhỏ. Một đường xẻ tà phía sau lưng khiến nó trông giống một bộ vest thông thường hơn, so với những bộ quân phục ông Zelensky ưa chuộng trong suốt thời kỳ xung đột.

“Đây là hy vọng của chúng tôi về hòa bình”, nhà thiết kế Anisimov nói với Reuters về sự thay đổi này. “Chúng tôi nghĩ rằng, nếu thêm một chút gì đó tinh tế vào bộ trang phục, một chút gì đó giống trang phục thông thường hơn, thì nó sẽ giống như một lá bùa may mắn”.

Ngày 18/8, “lá bùa may mắn” này đã tạo nên bầu không khí ấm áp cho cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay khi ông Zelensky đến, Tổng thống Mỹ Trump đã khen ngợi bộ vest của ông.

zelensky.jpg
Tổng thống Ukraine Zelensky mặc vest đen trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch lấy cảm tình của ông Zelensky diễn ra sau cuộc gặp căng thẳng với ông Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2. Khi đó, Tổng thống Mỹ Trump và Phó tổng thống JD Vance đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine vì quyết định không mặc vest, vì bị cho là thiếu lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ, cùng nhiều lý do khác.

Một phóng viên tại Nhà Trắng, người đã hỏi ông Zelensky vào tháng 2 vì sao ông không mặc vest, cũng đã khen ngợi nhà lãnh đạo Ukraine về trang phục của ông vào ngày 18/8, nói rằng: "Ông trông thật tuyệt vời trong bộ vest đó."

Ông Anisimov cho biết, lần này ông không mong đợi những lời khen ngợi hay chê trách, mà chỉ muốn đảm bảo Tổng thống Ukraine Zelensky trông thật nghiêm trang.

“Họ khen ngợi, họ mắng mỏ. Nếu chúng ta thắng, và chúng ta sẽ thắng, thì bộ vest của ai không quan trọng”, nhà thiết kế nói.

cqd5ti2fqrlxndldaw4jpq6wxm.jpg
(Ảnh: Reuters)

Kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, ông Zelensky đã mặc trang phục kiểu quân đội, thường là áo sơ mi không cổ và giày bốt nặng, trong các chuyến công du quốc tế để thể hiện sự đoàn kết với quân đội Ukraine.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Anisimov đảm nhiệm vai trò thay đổi phong cách của ông Zelensky.

Đầu những năm 2000, ông Zelensky - khi đó là một diễn viên hài - và nhóm "Kvartal 95" của ông đã tìm cách khẳng định tên tuổi trên màn ảnh Ukraine sau khi có bước đột phá ban đầu trong các cuộc thi hài kịch.

Quá trình thay đổi phong cách diễn ra dần dần. Áo phông đen nhường chỗ cho áo sơ mi trắng có cà vạt, và sau đó biến thành những bộ vest mà nhóm "Kvartal 95" mặc trong các buổi biểu diễn.

Nhà thiết kế Anisimov cho biết đã không liên lạc với ông Zelensky trong hơn 5 năm, cho đến khi một người quen liên lạc với ông vào tháng 1. Họ đã đưa ra ý tưởng tạo ra một bộ sưu tập lễ phục cho tổng thống.

Ông Anisimov cho biết đã sử dụng quân phục làm nguồn cảm hứng để đảm bảo tính linh hoạt cho tất cả các sản phẩm trong bộ sưu tập.

"Chúng tôi không may riêng một bộ vest dành riêng cho hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hay cho một cuộc trò chuyện quan trọng với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Bộ vest chỉ là một bộ vest", ông Anisimov nói và cho biết thêm rằng ông Zelensky có khoảng năm chiếc áo khoác gần giống nhau với những thay đổi nhỏ.

Kể từ đó, Tổng thống Ukraine đã mặc các thiết kế của ông Anisimov đến tang lễ của Giáo hoàng Francis vào tháng 4, và hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6. Cả hai dịp này đều giúp đưa Mỹ và Ukraine xích lại gần nhau hơn sau rạn nứt công khai vào tháng 2.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Nhà Trắng #đàm phán hòa bình #xung đột Nga - Ukraine

