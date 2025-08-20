Nga trao trả thi thể 1.000 quân nhân cho Ukraine

TPO - Nga đã trao trả thêm thi thể 1.000 binh sĩ cho Kiev, và nhận lại thi thể 19 binh sĩ từ Ukraine theo thỏa thuận đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky thông báo trên Telegram.

Trong số 1.000 liệt sĩ nói trên, có những người từng tham chiến ở các mặt trận Donetsk, Zaporizhzhia và Luhansk, cũng như ở tỉnh Kursk của Nga.

Các chuyên gia pháp y của Ukraine sẽ tiến hành khám nghiệm để nhận dạng các thi thể.

Hình ảnh cuộc trao đổi ngày 19/8. (Ảnh: Pravda)

Trước đó, Mátxcơva đã đề nghị trao trả thi thể của hơn 6.000 binh sĩ Kiev như một cử chỉ nhân đạo trong vòng đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul vào đầu tháng 6. Đổi lại, Nga nhận được thi thể của 79 binh sĩ đã hy sinh.

Sau đó, Tổng thống Putin tuyên bố Mátxcơva sẵn sàng trao trả thêm 3.000 thi thể nữa cho Kiev.

Việc trao đổi hài cốt diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Anchorage (Alaska), cũng như các cuộc họp ngày 18/8 của Tổng thống Mỹ tại Washington với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Tây Âu.