Người lính

Google News

Tướng Không quân Mỹ bất ngờ thông báo nghỉ hưu

Minh Hạnh

TPO - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong những tháng tới, nhưng không nêu rõ lý do.

mil-david-allvin-testifies-1800.jpg
Tướng David Allvin. (Ảnh: Military.com)

Thông báo của tướng David Allvin khiến nhiều người bất ngờ, vì tính đến khi nghỉ hưu, ông mới chỉ đảm nhiệm vị trí tham mưu trưởng khoảng hai năm trong nhiệm kỳ bốn năm thông thường.

"Tôi rất biết ơn vì được phục vụ với tư cách là Tham mưu trưởng Không quân thứ 23. Tôi biết ơn Bộ trưởng Không quân Troy Meink, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Tổng thống Donald Trump đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng của chúng ta", ông Allvin phát biểu trong một tuyên bố.

Tướng Allvin cho biết ông sẽ nghỉ hưu vào khoảng ngày 1/11.

Không rõ liệu ông Allvin tự nguyện nghỉ hưu hay được các lãnh đạo Lầu Năm Góc như Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth yêu cầu. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Ông Hegseth đã sa thải một số quan chức quân sự cấp cao kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh Hải quân Mỹ và cố vấn quân sự của Lục quân, Hải quân, Không quân.

Minh Hạnh
Reuters
