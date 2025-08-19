Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Xe bọc thép Mỹ bị Nga thu giữ ở Ukraine 'tái xuất' đầy bất ngờ trên chiến trường

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Nga đăng tải video cho thấy, một chiếc xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất cắm quốc kỳ Nga đi băng băng trên tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia.

Chiếc xe này được cho là do các binh sĩ Nga của Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 70 thuộc Sư đoàn Cận vệ số 42 điều khiển.

Đây dường như là chiến lợi phẩm từng được lực lượng Nga thu giữ trên chiến trường sau các cuộc giao tranh với Ukraine.

Bình luận về đoạn video, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak chỉ trích việc Nga sử dụng “khí tài biểu tượng của Mỹ trong cuộc xung đột”.

(Nguồn: RT)

Đoạn video được cho là quay tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi Nga đang chuẩn bị thực hiện một đợt tấn công mới, tái triển khai quân đội từ các khu vực khác trên mặt trận, theo Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Khoảng 70% tỉnh này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, bao gồm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Minh Hạnh
#Nga #Ukraine #xe bọc thép M113 #chiến lợi phẩm #Zaporizhzhia

