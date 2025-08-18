Ukraine phát triển tên lửa bí ẩn, tầm bắn lên đến 3.000 km

TPO - Phóng viên ảnh người Ukraine Efrem Lukatsky gần đây đã công bố những hình ảnh đầu tiên về tên lửa hành trình tầm xa mới mang tên Flamingo, được cho là có tầm bắn lên đến 3.000 km.

Theo ông Efrem Lukatsky, các bức ảnh về tên lửa Flamingo được chụp tại một trong những doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Ukraine, Fire Point. Hệ thống này được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 3.000 km.

Tên lửa Flamingo của Ukraine.

Mặc dù thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, theo giới quan sát, thiết kế của tên lửa này có nhiều nét tương đồng với hệ thống FP-5 được Tập đoàn Milanion (có trụ sở tại Anh) giới thiệu đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.

Tên lửa hành trình FP-5 của Anh.

FP-5 có trọng lượng khoảng 6 tấn, trong đó trọng lượng đầu đạn nặng khoảng 1 tấn, tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 900 km/h. Việc trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp định vị vệ tinh cho phép tên lửa tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Các nhà quan sát lưu ý, Flamingo của Ukraine có thể có các thông số tương đương với FP-5 của Anh, mặc dù vẫn chưa có xác nhận từ các nguồn chính thức.

Ukraine đã liên tục phát triển chương trình tên lửa trong những năm gần đây. Tên lửa chống hạm Neptune, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2020, đã được quốc tế công nhận vào tháng 4/2022 khi được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Kể từ đó, các biến thể nâng cấp của Neptune đã được điều chỉnh cho các vai trò tấn công mặt đất với tầm bắn mở rộng.

Ngoài ra, Kiev cũng đang phát triển các dự án khác như tên lửa đạn đạo chiến thuật Grim-2 (còn gọi là Hrim-2) tầm bắn 500 km, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không và trên biển.