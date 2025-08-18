Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lộ hình ảnh 'lá chắn phòng thủ' HQ-29 mới nhất của Trung Quốc?

Quỳnh Như

TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh được cho là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29 mới của Trung Quốc, làm dấy lên suy đoán hệ thống này có thể ra mắt trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh vào tháng 9 tới.

Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29 được đặt trên khung gầm bánh lốp với hai ống phóng tên lửa có đường kính khoảng 1,5m. Điều này đã phản ánh những bước đi tiếp theo của Bắc Kinh trong việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa.

Truyền thông Trung Quốc mô tả hệ thống phòng thủ tên lửa là "thợ săn vệ tinh nòng kép", ám chỉ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở độ cao trên 500 km và có thể bắn trúng vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

hq-29.png
Hình ảnh được cho là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29.

Theo các nhà quan sát quân sự, hệ thống này có nhiều nét tương đồng với hệ thống S-500 của Nga, được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ở khoảng cách xa.

Không giống như hệ thống HQ-19 hiện có của Trung Quốc, sử dụng cơ chế phá hủy động năng tương tự như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, HQ-29 có thể nhắm mục tiêu ở cả giai đoạn tầm trung và tầm cao của quỹ đạo.

Bắc Kinh chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của HQ-29, nhưng sự xuất hiện của nó được coi là một bước tiến nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các hệ thống phòng không tầm ngắn của Trung Quốc, chẳng hạn như HQ-9, và các tên lửa đánh chặn chiến lược tương đương với Standard Missile-3 của Mỹ hoặc S-500 của Nga.

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, hệ thống này được cho là đang di chuyển về hướng Bắc Kinh, dẫn đến suy đoán HQ-29 có thể sẽ được ra mắt công chúng lần đầu tiên trong cuộc duyệt binh vào ngày 3/9 sắp tới.

Nếu được xác nhận, HQ-29 sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho mạng lưới phòng thủ đa tầng của Trung Quốc. Không giống như các hệ thống đánh chặn tầm ngắn được thiết kế để chống lại máy bay hoặc tên lửa hành trình, các hệ thống thuộc lớp này nhằm mục đích vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo trước khi chúng lao xuống mục tiêu, cho thấy xu hướng rộng hơn trong chiến lược quân sự của Trung Quốc.

Quỳnh Như
#HQ-29 #phòng thủ tên lửa Trung Quốc #hệ thống phòng không #đánh chặn tên lửa đạn đạo #duyệt binh #hệ thống phòng thủ chiến lược #tên lửa HQ-29 #vũ khí Trung Quốc

