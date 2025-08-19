Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ukraine đề xuất mua vũ khí Mỹ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh?

Minh Hạnh

TPO - Ukraine được cho là đã cam kết mua 100 tỷ đô la vũ khí Mỹ với sự tài trợ của châu Âu, nhằm nhận được sự đảm bảo an ninh của Washington trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Mátxcơva.

2025-08-18t175604z-407737755-rc2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 18/8. (Ảnh: AP)

Theo bốn nguồn thạo tin được tờ Financial Times (FT) trích dẫn, Ukraine đã chia sẻ đề xuất về các thỏa thuận an ninh mới với Mỹ trong tài liệu gửi các đồng minh châu Âu trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8.

Tờ FT không nêu rõ Ukraine yêu cầu mua loại vũ khí nào, nhưng Kiev từng bày tỏ mong muốn mua ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của mình, cùng với các tên lửa và thiết bị khác.

Cũng theo đề xuất, Kiev và Washington sẽ ký kết một thỏa thuận trị giá 50 tỷ đô la để sản xuất máy bay không người lái với các công ty Ukraine, những công ty tiên phong trong lĩnh vực này kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Đề xuất của Ukraine được đưa ra nhằm mục đích đáp ứng mong muốn của ông Trump về việc mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp Mỹ. Khi được hỏi hôm 18/8 tại Nhà Trắng về khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Trump nói: "Chúng tôi không cho tặng. Mà chúng tôi bán vũ khí”.

Cũng theo tài liệu của Ukraine, nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là bước đầu tiên hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Tài liệu nêu rõ, "một nền hòa bình lâu dài sẽ không dựa trên những nhượng bộ và quà tặng miễn phí cho Nga, mà dựa trên một khuôn khổ an ninh vững chắc sẽ ngăn chặn các hành vi gây hấn trong tương lai".

Theo tài liệu, Ukraine tin rằng nỗ lực của Nga nhằm giải quyết các vấn đề lãnh thổ trước khi đàm phán về một thỏa thuận hòa bình lâu dài sẽ tạo ra "sự đã rồi" trên thực địa, trong khi không thể giúp đảm bảo an ninh của Kiev.

Ukraine cũng khẳng định, nước này phải được Nga bồi thường đầy đủ cho các thiệt hại thời chiến. Bất kỳ việc nới lỏng trừng phạt nào cũng chỉ nên được thực hiện nếu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình trong tương lai và "chơi một trò chơi công bằng".

Mỹ và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Minh Hạnh
Financial Times
#Mỹ #Ukraine #Nhà Trắng #vũ khí #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

