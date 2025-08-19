Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Rộ tin tướng Nga bị thương nặng trong cuộc xung đột với Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nga cho biết, tướng Esedulla Abachev - phó chỉ huy cụm quân phía Bắc của nước này - đã bị thương nặng trong cuộc xung đột với Ukraine.

gyjjohhwiaerqkn-3557.jpg
Tướng Esedulla Abachev. (Ảnh: X)

Tướng Abachev đến từ Cộng hòa Dagestan (thuộc Nga). Lãnh đạo Dagestan - ông Sergei Melikov - xác nhận tướng Abachev bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định và hiện đang được điều trị tại "một trong những trung tâm y tế quân sự tốt nhất cả nước".

Trước đó hôm 17/8, tình báo quân sự Ukraine cho biết, ông Abachev đã bị thương trong cuộc không kích của Ukraine vào một đoàn quân Nga trên đường cao tốc ở tỉnh Kursk. Ông lập tức được đưa đến Mátxcơva cấp cứu, sau đó bị cắt một tay và một chân.

Ông Abachev tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng Cấp cao tại thành phố Kharkiv của Ukraine, khi Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô.

Ông đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng Anh hùng Nga vì các nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lãnh đạo Dagestan gọi ông Abachev là niềm tự hào của khu vực, mô tả ông là "một vị tướng và một vị chỉ huy sáng suốt, luôn cố gắng bảo vệ binh lính, đôi khi quên đi sự an toàn của chính mình".

Minh Hạnh
Reuters
#Nga #Ukraine #Tướng Esedulla Abachev #tỉnh Kursk #Mátxcơva #bệnh viện quân y

Xem thêm

Cùng chuyên mục