Rộ tin tướng Nga bị thương nặng trong cuộc xung đột với Ukraine

TPO - Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Nga cho biết, tướng Esedulla Abachev - phó chỉ huy cụm quân phía Bắc của nước này - đã bị thương nặng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Tướng Esedulla Abachev. (Ảnh: X)

Tướng Abachev đến từ Cộng hòa Dagestan (thuộc Nga). Lãnh đạo Dagestan - ông Sergei Melikov - xác nhận tướng Abachev bị thương nặng nhưng tình trạng đã ổn định và hiện đang được điều trị tại "một trong những trung tâm y tế quân sự tốt nhất cả nước".

Trước đó hôm 17/8, tình báo quân sự Ukraine cho biết, ông Abachev đã bị thương trong cuộc không kích của Ukraine vào một đoàn quân Nga trên đường cao tốc ở tỉnh Kursk. Ông lập tức được đưa đến Mátxcơva cấp cứu, sau đó bị cắt một tay và một chân.

Ông Abachev tốt nghiệp Trường Chỉ huy Xe tăng Cấp cao tại thành phố Kharkiv của Ukraine, khi Ukraine vẫn còn là một phần của Liên Xô.

Ông đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng Anh hùng Nga vì các nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lãnh đạo Dagestan gọi ông Abachev là niềm tự hào của khu vực, mô tả ông là "một vị tướng và một vị chỉ huy sáng suốt, luôn cố gắng bảo vệ binh lính, đôi khi quên đi sự an toàn của chính mình".