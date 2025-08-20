Tổng thống Ukraine tặng Tổng thống Mỹ gậy đánh golf, nhận lại chìa khóa Nhà Trắng

TPO - Trong cuộc gặp hôm 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mang theo hai món quà đặc biệt: một cây gậy đánh golf dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và một lá thư gửi Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Cây gậy đánh golf là một món quà mang tính biểu tượng. Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết, món quà này đã được một sĩ quan có tên Kostiantyn Kartavtsev trao cho ông Zelensky để chuyển cho Tổng thống Mỹ Trump.

Sĩ quan Kartavtsev đã bị mất một chân trong những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga, khi đang cứu đồng đội của mình trên chiến trường. “Và golf đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình phục hồi chức năng của Kartavtsev”, văn phòng của ông Zelensky cho biết.

Sĩ quan Kartavtsev đã ghi âm một tin nhắn gửi tới Tổng thống Mỹ Trump - vốn đam mê golf - để đề nghị ông giúp đỡ Ukraine và mang lại một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Tổng thống Mỹ được ông Zelensky tặng gậy đánh golf. (Ảnh: NY Post)

Tổng thống Zelensky cũng gửi ông Trump một bức thư do vợ ông - bà Olena Zelenska - viết cho Đệ nhất Phu nhân Mỹ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của bà Melania Trump trong việc kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo vệ những trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

“Hãy để tôi cảm ơn phu nhân Melania. Vì bà đã gửi một bức thư liên quan đến những em nhỏ của chúng tôi. Vợ tôi muốn chuyển bức thư này cho bà Melania”, ông Zelensky nói khi trao bức thư cho ông Trump.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng không ra về tay không: ông Trump đã quay một video cảm ơn Kartavtsev vì chiếc gậy đánh golf, và tặng ông Zelensky một bộ chìa khóa Nhà Trắng mang tính biểu tượng, theo văn phòng của tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine thay đổi phong cách trang phục trong chuyến thăm Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch lấy cảm tình của ông Zelensky diễn ra sau cuộc gặp căng thẳng với ông Trump tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2. Khi đó, Tổng thống Mỹ Trump và Phó tổng thống JD Vance đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine vì quyết định không mặc vest, vì bị cho là thiếu lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Mỹ, cùng nhiều lý do khác.

Không muốn lặp lại kịch bản này, ông Zelensky đã đến Mỹ với sự hỗ trợ của một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu, và mặc vest (mặc dù có chút phong cách quân sự). Lựa chọn trang phục này thể hiện sự thỏa hiệp giữa việc ông Zelensky khăng khăng sẽ không mặc vest truyền thống khi quốc gia đang trong chiến tranh, và sự tôn trọng của ông đối với nước chủ nhà Mỹ.

Ông Zelensky đã liên tục cảm ơn ông Trump khi hai nhà lãnh đạo phát biểu trước các phóng viên, và không tranh cãi khi ông Trump một lần nữa tuyên bố chưa chính xác rằng Mỹ đã phân bổ 300 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Theo Viện Kiel, Mỹ đã chi tổng cộng 133 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine từ ngày 22/1/2022 đến ngày 30/6/2025.

Những nỗ lực của ông Zelensky dường như đã có hiệu quả.

Ông Trump đã ca ngợi cuộc gặp với ông Zelensky và bày tỏ sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình. Mặc dù ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm về việc cần phải có một lệnh ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể được tổ chức, nhưng ông không đề cập đến việc Kiev phải đổi trao đổi lãnh thổ với Mátxcơva.