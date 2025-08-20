Israel triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị, chuẩn bị giành thành phố Gaza

TPO - Israel sẽ triệu tập 60.000 quân dự bị trước thềm cuộc tấn công giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, một quan chức quân sự Israel cho biết ngày 20/8.

Thông báo triệu tập sẽ được gửi đi theo nhiều đợt. Phần lớn - khoảng 40.000 - 50.000 người - sẽ được lệnh nhập ngũ vào tháng 9. Một đợt khác sẽ diễn ra vào tháng 11 - 12, và đợt thứ ba vào tháng 2 - 3/2026.

Vị quan chức Israel tiết lộ, quân dự bị được triệu tập có thể sẽ thuộc lực lượng không quân, tình báo, đóng vai trò hỗ trợ, hoặc thay thế cho các binh sĩ tại ngũ đang đồn trú bên ngoài Dải Gaza.

Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phê duyệt chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza mang mật danh “Gideon’s Chariots B”.

“Sau chiến dịch này, thành phố Gaza sẽ thay đổi diện mạo và không còn như trước”, ông Katz tuyên bố.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Tổng cộng năm sư đoàn IDF, với hàng chục nghìn quân, đã được bố trí tham gia cuộc tấn công. Hoạt động này tiếp nối chiến dịch cùng tên trước đó, từng giúp IDF giành hơn 75% lãnh thổ Dải Gaza nhằm gây sức ép buộc Hamas phải thỏa thuận thả con tin.

Chiến dịch sắp tới của IDF ở thành phố Gaza dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng việc ban hành cảnh báo sơ tán cho dân thường. Người Palestine sẽ có thời hạn đến ngày 7/10 để sơ tán khỏi thành phố Gaza, trùng với dấu mốc hai năm ngày Hamas tấn công Israel.

Sau đó, IDF sẽ bao vây thành phố Gaza trước khi tiến sâu hơn, tiếp cận các khu vực trước đây chưa được cắt đứt hoàn toàn khỏi Hamas.

IDF cho biết, các nỗ lực thiết lập cơ sở hạ tầng nhân đạo ở phía nam Dải Gaza cho khoảng một triệu thường dân Palestine sắp phải di dời khỏi thành phố Gaza đã bắt đầu.

Kế hoạch của quân đội Israel được thông qua bất chấp việc phong trào Hamas tuyên bố hôm 18/8 rằng họ đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin, kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza có thể sẽ bị hủy bỏ.

Các nhóm chiến binh ở Dải Gaza đang giữ 50 con tin. Trong đó, ít nhất 28 người được IDF xác nhận đã thiệt mạng và 20 người được cho là vẫn còn sống.