Nga nói về 'mối đe dọa khổng lồ' và nhu cầu tăng cường lá chắn hạt nhân

TPO - Lá chắn hạt nhân của Nga cần được tăng cường trong những năm tới do “mối đe dọa khổng lồ” mà nước này đang phải đối mặt, người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga cho biết ngày 21/8.

Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom - Alexei Likhachev. (Ảnh: Reuters)

“Trong tình hình địa - chính trị hiện nay, có những mối đe dọa to lớn đối với sự tồn vong của đất nước chúng ta. Do đó, tấm khiên hạt nhân - đồng thời là một thanh kiếm - có thể được coi là sự đảm bảo cho chủ quyền của chúng ta”, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom - Alexei Likhachev - nói. “Chúng ta hiểu rằng lá chắn hạt nhân phải được cải thiện trong những năm tới”.

Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa mang tên Vòm Vàng, lấy cảm hứng từ lá chắn phòng thủ Vòm Sắt của Israel, với chi phí ít nhất 175 tỷ đô la.

Lá chắn của Mỹ được cho là có khả năng đánh chặn nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh và tên lửa hành trình, và nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đồng ý rằng không có lá chắn nào có thể đánh chặn tất cả các loại tên lửa, đặc biệt là với số lượng mà Nga có thể phóng.

Theo nghiên cứu của Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ, Nga có khoảng 4.300 đầu đạn hạt nhân được tích trữ và triển khai, trong khi Mỹ có khoảng 3.700 đầu đạn.

Trung Quốc là cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới, với khoảng 600 đầu đạn. Tiếp theo là Pháp với 290 đầu đạn, Anh với 225 đầu đạn, Ấn Độ với 180 đầu đạn, Pakistan với 170 đầu đạn, Israel với 90 đầu đạn và Triều Tiên với 50 đầu đạn.

Cũng theo ông Alexei Likhachev, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành công nghiệp hạt nhân Nga, hội nghị thượng đỉnh hạt nhân đầu tiên trong lịch sử sẽ được tổ chức vào ngày 25/9 tới tại Mátxcơva.

Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo các quốc gia khác sẽ thảo luận về vấn đề công nghệ hạt nhân. “Bất chấp tất cả những khó khăn và thách thức từ lệnh trừng phạt, chúng tôi vẫn duy trì sự đoàn kết. Và ngay cả đại diện của các quốc gia đối đầu như Mỹ, Pháp, Đức vẫn nói với chúng tôi rằng mọi thứ sẽ sớm qua đi và mọi thứ sẽ ổn thôi", ông Likhachev nói.

Phát biểu ngày 20/8 khi chúc mừng ngành công nghiệp hạt nhân Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Chúng ta tự hào về tên tuổi của những người sáng lập các dự án hạt nhân, cũng như thế hệ các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia tài năng. Nhờ sự chuyên nghiệp và tận tụy của họ, hàng trăm doanh nghiệp, viện nghiên cứu và phòng thiết kế mới đã được thành lập trong những năm qua, hình thành nên một tổ hợp khoa học và công nghiệp thống nhất, đồng thời tạo ra một lá chắn hạt nhân đáng tin cậy cho Tổ quốc".

"Việc thành lập ngành công nghiệp hạt nhân vào năm 1945 là một sự kiện trọng đại, thực sự mang tính thời đại trong lịch sử đất nước chúng ta - một thắng lợi của tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, ngành năng lượng, y tế và công nghiệp quốc phòng. Nó đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đạt được sự cân bằng chiến lược", ông Putin lưu ý.