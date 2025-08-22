Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump thị sát chiến dịch truy quét tội phạm ở Washington

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm một trung tâm chỉ huy để cảm ơn các sĩ quan thực thi pháp luật đang thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm ở Washington.

Phát biểu trước hàng trăm nhân viên mặc đồng phục tập trung tại Cơ sở Anacostia hôm 21/8, Tổng thống Trump khẳng định những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật đang dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ tội phạm, dù ông không đưa ra bằng chứng cụ thể.

“Như thể chúng ta đang ở một nơi khác. Mọi người giờ đã an toàn”, ông Trump nói. "Chúng ta sẽ có một thủ đô tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay”.

pv4ccnzdp5olfbinwrebl6alnm.jpg
czzjxmm5cbnhdn4q2r2juauvm4.jpg
vyabf6hwivk45ayea66wok6kye.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thị sát ngày 21/8. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thị sát của ông Trump còn có sự góp mặt của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và Phó Chánh Văn phòng Stephen Miller.

Tuần trước, ông Trump đã tuyên bố triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia và tạm thời tiếp quản sở cảnh sát thành phố trong một động thái khẳng định quyền lực tổng thống, nhằm đối phó với làn sóng tội phạm và tình trạng vô gia cư mà ông mô tả là đang lan rộng tại Washington.

Các quan chức thành phố đã bác bỏ quan điểm này, viện dẫn số liệu thống kê cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm đáng kể từ sau khi tăng đột biến vào năm 2023.

Khi được các phóng viên hỏi hôm 21/8 rằng liệu thành phố có thực sự an toàn hơn hay không, Thị trưởng Washington Muriel Bowser cho biết, thủ đô đã chứng kiến ​​sự sụt giảm tội phạm trong hai năm qua.

"Chúng tôi kỳ vọng việc có thêm 500 sĩ quan sẽ giúp bắt giữ nhiều tội phạm hơn, và chúng tôi muốn súng đạn không còn trên đường phố. Các sĩ quan của chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc, và chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự khác biệt đáng kể khi có thêm nhiều sĩ quan hơn", bà nói.

Tuần này, chính quyền Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các công tố viên liên bang tại Washington phải quyết liệt hơn trong việc truy tố những người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp tại thủ đô, ba nguồn thạo tin cho biết.

Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #thủ đô Washington #trấn áp tội phạm #Vệ binh Quốc gia Mỹ

