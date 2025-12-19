Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc lên tiếng về quan hệ với Thái Lan, Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc tuyên bố, hoạt động trao đổi vũ khí của Bắc Kinh với Thái Lan và Campuchia không liên quan đến cuộc xung đột hiện tại trên biên giới hai nước Đông Nam Á, mà Trung Quốc vốn có quan hệ thân thiết.

"Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế việc đưa ra những suy đoán chủ quan và thông tin ác ý", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ngày 18/12, khi trả lời thông tin cho rằng quân đội Thái Lan đã thu giữ vũ khí do Trung Quốc sản xuất từ ​​các vị trí của quân đội Campuchia trên biên giới.

Bắc Kinh hy vọng hai nước có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rỗ, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn ủng hộ hòa bình và đàm phán.

Các cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát trở lại trong tháng này, khiến hơn nửa triệu người ở cả hai nước phải di tản.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia hôm 18/12, cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích "những thông tin sai lệch" mà ông cho là nhằm bôi nhọ quan hệ của Trung Quốc với hai nước.

“Là một người bạn thân thiết của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc không muốn thấy hai bên xung đột và vô cùng đau buồn trước thương vong do các cuộc đụng độ gây ra”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói.

Ngoại trưởng Vương cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình. Ông cũng kêu gọi hai nước bảo vệ các dự án và công dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/12 thông báo, một đặc phái viên về các vấn đề châu Á sẽ đến thăm Campuchia và Thái Lan với vai trò trung gian hòa giải.

Minh Hạnh
Reuters
#Thái Lan #Campuchia #biên giới #Trung Quốc #Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Xem thêm

Cùng chuyên mục