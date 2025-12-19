Trung Quốc lên tiếng về quan hệ với Thái Lan, Campuchia

TPO - Trung Quốc tuyên bố, hoạt động trao đổi vũ khí của Bắc Kinh với Thái Lan và Campuchia không liên quan đến cuộc xung đột hiện tại trên biên giới hai nước Đông Nam Á, mà Trung Quốc vốn có quan hệ thân thiết.

"Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế việc đưa ra những suy đoán chủ quan và thông tin ác ý", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ngày 18/12, khi trả lời thông tin cho rằng quân đội Thái Lan đã thu giữ vũ khí do Trung Quốc sản xuất từ ​​các vị trí của quân đội Campuchia trên biên giới.

Bắc Kinh hy vọng hai nước có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rỗ, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn ủng hộ hòa bình và đàm phán.

Các cuộc đụng độ biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát trở lại trong tháng này, khiến hơn nửa triệu người ở cả hai nước phải di tản.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia hôm 18/12, cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chỉ trích "những thông tin sai lệch" mà ông cho là nhằm bôi nhọ quan hệ của Trung Quốc với hai nước.

“Là một người bạn thân thiết của cả Campuchia và Thái Lan, Trung Quốc không muốn thấy hai bên xung đột và vô cùng đau buồn trước thương vong do các cuộc đụng độ gây ra”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương nói.

Ngoại trưởng Vương cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình. Ông cũng kêu gọi hai nước bảo vệ các dự án và công dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/12 thông báo, một đặc phái viên về các vấn đề châu Á sẽ đến thăm Campuchia và Thái Lan với vai trò trung gian hòa giải.