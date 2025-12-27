Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tài xế xe công nghệ tố bị ‘thượng đế’ đánh sau khi yêu cầu hỗ trợ chi phí vệ sinh vì nôn ói trên xe

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình di chuyển, một người trong nhóm hành khách có biểu hiện say xỉn và nôn ói trong xe nên tài xế đề nghị hỗ trợ chi phí vệ sinh xe do phải rửa và khử mùi, với mức 400.000 đồng. Tuy nhiên, nhóm hành khách xô xát với tài xế rồi phá xe gây náo loạn trên đường.

Ngày 27/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo đen dùng chân đạp gãy kính chiếu hậu ô tô, gây náo loạn trên đường tại khu vực phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Clip ghi lại vụ việc lan truyền trên MXH.

Ông Nguyễn Quốc Lợi (40 tuổi, tài xế xe công nghệ) cho biết mình là chủ phương tiện trong đoạn clip. Theo ông Lợi, tối 13/12, ông nhận cuốc xe chở 6 hành khách nam từ đường Lê Văn Khương (quận 12 cũ) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Trong quá trình di chuyển trên đường Lê Đức Thọ, một người trong nhóm hành khách có biểu hiện say xỉn và nôn ói trong xe. Ông Lợi cho biết đã trình bày với hành khách và đề nghị hỗ trợ chi phí vệ sinh xe do phải rửa và khử mùi, với mức 400.000 đồng.

“Tôi nói hôm đó là thứ Bảy, mới chạy cuốc đầu tiên, nếu không vệ sinh thì không thể tiếp tục chạy. Chi phí vệ sinh xe khá cao nên tôi xin hỗ trợ 400.000 đồng nhưng họ không đồng ý, còn chửi bới”, ông Lợi kể.

600885379-1297347672427759-7856225657310788669-n.jpg
Hình ảnh hành khách đạp phá xe tài xế.

Theo lời tài xế, hai người đàn ông trong nhóm đã phản ứng gay gắt, dùng lời lẽ thô tục, cho rằng “làm dịch vụ thì phải chịu” và liên tục đe dọa hành hung. Nhận thấy hành khách có biểu hiện hung hăng, ông Lợi đã tấp xe vào chốt lực lượng an ninh trật tự cơ sở gần đó để đảm bảo an toàn.

Tại đây, cả 6 hành khách xuống xe. Hai người trong nhóm tiếp tục chửi bới, lao vào đánh ông Lợi, gây thương tích vùng đầu, cổ. Sau đó họ đạp gãy kính chiếu hậu ô tô, rồi rời khỏi hiện trường.

605767422-1297348385761021-3643528379961355833-n.jpg
Hình ảnh tài xế và xe sau xô xát.

Sau sự việc, ông Lợi đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo. Hiện công an địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
