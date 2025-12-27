Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến loại bỏ xét tuyển khối A00, C00 từ kỳ tuyển sinh 2026

Theo đề án tuyển sinh dự kiến mới công bố, Trường Đại học Luật TP.HCM điều chỉnh mạnh phương án tuyển sinh cho năm 2026.

Học sinh lớp 12 năm 2026 đang trông chờ phương án tuyển sinh chính thức từ các trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, trường sẽ loại bỏ hàng loạt tổ hợp xét tuyển đã sử dụng nhiều năm qua như A00, C00, A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và một số tổ hợp kết hợp các môn giáo dục pháp luật, ngoại ngữ… thay vì kéo dài mô hình xét tuyển cũ.

Đại diện nhà trường cho biết thay đổi này nhằm phù hợp với quy định mới về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, bởi các môn Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, Bộ quy định, tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định, sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn Sử, Địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh năm 2026, thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ không thể xét tuyển theo hai khối truyền thống A00 và C00 như trước đây. Trường đang trong quá trình xây dựng phương án tổ hợp mới, trong đó ưu tiên các tổ hợp có môn chung bắt buộc như Ngữ văn và ngoại ngữ đối với nhóm ngành luật và các tổ hợp phù hợp với ngành đào tạo khác.

Đây là một trong những thay đổi lớn trong bối cảnh nhiều trường đại học trên cả nước điều chỉnh tổ hợp xét tuyển trong kỳ tuyển sinh 2026 nhằm thích ứng với cơ chế xét tuyển mới.

Cách đây không lâu, nhiều trường đại học lớn như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ, Học viện Biên Phòng, Trường Sĩ quan Chính trị... cũng thông báo bỏ các tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), với lý do tương tự.