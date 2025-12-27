Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến loại bỏ xét tuyển khối A00, C00 từ kỳ tuyển sinh 2026

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kỳ tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Luật TP.HCM dự kiến không sử dụng hai tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) trong xét tuyển đại học.

Theo đề án tuyển sinh dự kiến mới công bố, Trường Đại học Luật TP.HCM điều chỉnh mạnh phương án tuyển sinh cho năm 2026.

uef08376.jpg
Học sinh lớp 12 năm 2026 đang trông chờ phương án tuyển sinh chính thức từ các trường đại học, cao đẳng.

Theo đó, trường sẽ loại bỏ hàng loạt tổ hợp xét tuyển đã sử dụng nhiều năm qua như A00, C00, A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) và một số tổ hợp kết hợp các môn giáo dục pháp luật, ngoại ngữ… thay vì kéo dài mô hình xét tuyển cũ.

Đại diện nhà trường cho biết thay đổi này nhằm phù hợp với quy định mới về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, bởi các môn Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, Bộ quy định, tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét.

Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định, sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn Sử, Địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, thông tin cụ thể sẽ được công bố sau.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh năm 2026, thí sinh đăng ký vào Trường Đại học Luật TP.HCM sẽ không thể xét tuyển theo hai khối truyền thống A00 và C00 như trước đây. Trường đang trong quá trình xây dựng phương án tổ hợp mới, trong đó ưu tiên các tổ hợp có môn chung bắt buộc như Ngữ văn và ngoại ngữ đối với nhóm ngành luật và các tổ hợp phù hợp với ngành đào tạo khác.

Đây là một trong những thay đổi lớn trong bối cảnh nhiều trường đại học trên cả nước điều chỉnh tổ hợp xét tuyển trong kỳ tuyển sinh 2026 nhằm thích ứng với cơ chế xét tuyển mới.

Cách đây không lâu, nhiều trường đại học lớn như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ, Học viện Biên Phòng, Trường Sĩ quan Chính trị... cũng thông báo bỏ các tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), với lý do tương tự.

Nguyễn Dũng
#ĐH Luật TP.HCM #tuyển sinh 2026 #khối A00 #khối C00 #xét tuyển đại học #đại học luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục