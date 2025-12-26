Học sinh Việt Nam giành giải nhì toàn cầu tại Harvard Crimson

Vượt hơn 4.300 thí sinh ở nhiều quốc gia, bốn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhì trong cuộc thi Harvard Crimson Global Case Competition 2025. Đây là cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh do tổ chức sinh viên The Harvard Crimson khởi xướng và tổ chức thường niên.

Ban tổ chức cuộc thi Harvard Crimson Global Case Competition (HCGCC) 2025 vừa cho biết, 4 học sinh THPT Việt Nam đã vượt hơn 4.300 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để vươn lên nhóm dẫn đầu và giành giải nhì Toàn cầu trong cuộc thi HCGCC 2025.

Bốn thành viên của Team CAPT gồm Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Lan Anh, Đỗ Bảo Trâm và Đặng Mẫn Chi đều là học sinh lớp 11, đang theo học tại các trường chuyên và hệ chất lượng cao ở Hà Nội và TPHCM.

Theo danh sách Winning Teams 2025, đội Team CAPT được xếp hạng Second Place Global Winner, vượt qua khoảng 1.300 đội thi được thành lập từ hơn 4.300 thí sinh trên toàn cầu. Trong bức tranh chung của vòng chung kết, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có đại diện góp mặt ở nhóm giải cao nhất, bên cạnh các đội đến từ Mỹ và Ukraine.

Bốn thành viên của Team CAPT

Team CAPT làm việc hoàn toàn trực tuyến, phối hợp từ xa giữa hai miền trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Việc tổ chức công việc khoa học, phân chia nhiệm vụ rõ ràng và thống nhất lập luận giúp đội duy trì hiệu quả ở các vòng thi có yêu cầu cao về học thuật và thời gian.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều học sinh Việt Nam tham gia các sân chơi học thuật quốc tế, thành tích của bốn học sinh Team CAPT cho thấy Việt Nam không chỉ hiện diện về số lượng, mà còn tạo được dấu ấn về chất lượng, khi có thể cạnh tranh và đạt thứ hạng cao trước hàng nghìn thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

HCGCC là cuộc thi giải quyết tình huống kinh doanh do tổ chức sinh viên The Harvard Crimson khởi xướng và tổ chức thường niên. Cuộc thi được thiết kế nhằm đánh giá khả năng tư duy phân tích, xử lý dữ liệu, xây dựng lập luận chiến lược và kỹ năng trình bày bằng tiếng Anh của học sinh trung học trong bối cảnh kinh doanh thực tế.

Thông báo top 3 cuộc thi trên website của Tổ chức sinh viên The Harvard Crimson.

Năm 2025, HCGCC thu hút thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, hình thành khoảng 1.300 đội thi. Các đội trải qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe: từ phân tích đề bài và nộp đề xuất chiến lược dưới dạng slide, đến vòng khu vực với phần trình bày video, nơi từng thành viên đều phải trực tiếp thể hiện quan điểm cá nhân và khả năng làm việc nhóm.

Mười đội xuất sắc nhất bước vào Global Finals. Đề bài năm nay xoay quanh Boeing, yêu cầu thí sinh phân tích vị thế của tập đoàn trong ngành hàng không – vũ trụ, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chiến lược trước những thách thức về đổi mới công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và phát triển bền vững. Các phương án được thuyết trình trực tuyến trước hội đồng giám khảo quốc tế, kèm phần hỏi đáp trực tiếp.