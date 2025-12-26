Nam sinh người Nùng: Đỗ Đại học Y Hà Nội nhờ dám ước mơ

TPO - Từng lo sợ không thể trúng tuyển ĐH Y Hà Nội nhưng nhờ dám ước mơ, Âu Viết Hoàng, nam sinh người Nùng trở thành thủ khoa khối B năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn và trúng tuyển ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Trước mùa thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hoàng chia sẻ kinh nghiệm học tập truyền động lực để các em học tập tốt.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2025, Âu Viết Hoàng (sinh năm 2007, cựu học sinh Trường THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn) đạt tổng điểm 29 ở tổ hợp khối B với các môn lần lượt là Toán 9,5; Hóa học 10 và Sinh học 9,5. Nam sinh người Nùng còn gây ấn tượng khi đạt IELTS 7.0.

Với những kết quả này, Viết Hoàng đủ trúng tuyển ngành Y khoa (điểm chuẩn 28,13), ngành học top đầu của Trường ĐH Y Hà Nội nức tiếng, không cần dùng đến điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Thành tích này cũng giúp em lọt vào danh sách học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2025 được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

Âu Viết Hoàng, nam sinh người Nùng, sinh viên Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội

Hoàng chia sẻ em định hướng rõ ràng và quyết tâm chọn theo đuổi ngành y từ năm lớp 11. Ước mơ trở thành bác sĩ khoác lên mình chiếc áo blouse của em được vun đắp từ những năm tháng tuổi thơ khi theo chân bố, một y sĩ công tác tại trạm xá xã. Được đi làm cùng bố, chứng kiến bố vất vả hôm sớm chữa trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn khiến em càng thêm tự hào và trân quý nghề hơn.

“Em luôn ngưỡng mộ tình yêu của bố với nghề và cách bố tận tình chăm sóc bệnh nhân. Ước mơ một ngày nào đó trong tương lai cũng được khoác áo blouse trắng để giúp đỡ mọi người là động lực khiến em cố gắng từng ngày”, Hoàng bộc bạch.

Không ngần ngại đặt mục tiêu

Trải qua gần 1 học kỳ học tập tại trường Đại học Y Hà Nội, Hoàng chia sẻ, kiến thức khó nhằn tuy nhiên chỉ cần mình kiên trì, chăm chỉ thì có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của nhà trường. “Đây là môi trường có nhiều bạn giỏi, thầy cô tận tụy, là cơ hội để em học hỏi, phấn đấu trở thành bác sĩ giỏi sau này và hiện thực hóa ước mơ chữa bệnh cứu người”, Hoàng nói.

Theo nam sinh, để đạt điểm số cao và đỗ vào trường top đầu trên cả nước, điều quan trọng là giữ vững tinh thần học tập chăm chỉ, ý chí và tự giác tìm tòi, học hỏi của bản thân. Những điều này cũng được Hoàng mang theo bên mình ở môi trường đại học. Để học tốt, Hoàng cũng chăm chỉ tập thể thao để có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.

Hoàng cũng cho rằng, mỗi người cần tìm và chọn cho mình một phương pháp học tập phù hợp. Ví dụ, ngoài tự học, cần có nhóm bạn học cùng nhau để đốc thúc, chia sẻ tài liệu, thảo luận những vấn đề khó.

Các em ôn thi tốt nghiệp THPT, không nên quá e ngại hay áp lực trong chuyện đặt mục tiêu. Bởi chính Hoàng cũng từng có lúc lo sợ năng lực của bản thân không đủ để có thể trúng tuyển ĐH Y Hà Nội. Song ước mơ cháy bỏng cũng chính nguồn động lực thúc đẩy mình cố gắng thêm mỗi ngày để vượt qua chính mình.

“Chính vì vậy, dù bạn là ai, điều kiện thế nào cũng nên có cho mình những mục tiêu để phấn đấu. Em nghĩ rằng bất kỳ ai đều có quyền mơ và chạm tay tới thành công. Tất cả đều phụ thuộc vào ý chí cũng như lòng quyết tâm của bản thân. Chính vì vậy, các bạn trẻ hãy thử theo đuổi ước mơ và đam mê, để có thể có cơ hội chạm tay tới những điều mình từng ấp ủ”, Hoàng nói.

Nam sinh hiện ở ký túc xá của trường và dần học làm quen với cuộc sống tự lập xa nhà, quản lý chi tiêu. Em cũng luôn tự nhủ phải tự kiểm soát bản thân cũng như tạo thêm nhiều mối quan hệ ở môi trường đại học khi không còn bố mẹ, người thân xung quanh.

Hoàng làm quen các bạn mới, tham gia một số câu lạc bộ, hội nhóm để có thể học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng mềm từ mọi người, để có thể phục vụ cho việc học tập hiệu quả.

Cuộc sống ở thành thị chi tiêu đắt đỏ, nam sinh cũng thường xuyên đi làm gia sư để có thêm nguồn tiền trang trải sinh hoạt và giảm áp lực chi phí cho gia đình.