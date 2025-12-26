Sau bữa ăn trưa, nhiều học sinh một trường tiểu học ở Huế bị nôn ói

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau khi ăn trưa tại trường với thực đơn chả cá thu, canh bí đao nấu tôm và rau muống xào, nhiều học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế) xuất hiện triệu chứng nôn ói. Cơ quan chức năng đã vào cuộc lấy mẫu thức ăn để làm rõ nguyên nhân.

Chiều 26/12, lãnh đạo Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế) cho biết, lực lượng y tế, công an và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố vừa đã có mặt tại trường để ghi nhận tình hình và lấy mẫu thức ăn bán trú bữa trưa để kiểm tra, xét nghiệm sau khi tại cơ sở giáo dục này có nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng nôn ói.

hs-ngo-doc.jpg
Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, Huế) - nơi xảy ra tình trạng nhiều học sinh lớp 2 bị nôn ói﻿ sau bữa ăn trưa bán trú.

Theo thông tin ban đầu, học sinh bắt đầu ăn trưa tại trường vào lúc khoảng 10h20. Đến 10h38 cùng ngày, nhà trường nhận được phản ánh có khoảng 15 học sinh khối lớp 2 xuất hiện triệu chứng nôn ói, một số em kêu bị đau bụng. Ban giám hiệu nhà trường sau đó khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, theo dõi sức khỏe học sinh.

Trong số các học sinh có biểu hiện bất thường, 6 em được phụ huynh đón về nhà, các trường hợp còn lại vẫn nghỉ trưa tại trường và được tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Theo bà Phan Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi, thực đơn bữa trưa 26/12 dành cho học sinh bán trú gồm chả cá thu, canh bí đao nấu tôm và rau muống xào.

Nguồn thực phẩm do đơn vị cung ứng theo hợp đồng với nhà trường, việc chế biến do bộ phận cấp dưỡng của trường đảm trách. Mỗi ngày, trường tổ chức khoảng 500 suất ăn bán trú cho học sinh từ khối 1 đến khối 5.

Nguyên nhân sự việc hiện được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

