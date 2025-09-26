Quảng Trị: Gần 20 học sinh ngộ độc sau khi ăn sáng tại trường

TPO - Chính quyền xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã phải huy động xe chở gần 20 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) nhập viện vì những triệu chứng ngộ độc sau khi ăn sáng bằng bánh tày có dấu hiệu ôi thiu.

Theo lãnh đạo xã Kim Ngân, vụ ngộ độc xảy ra vào khoảng gần 8 giờ sáng ngày 26/9. Nhiều học sinh tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thuỷ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường. Mặc dù đã được nhân viên y tế trường sơ cứu nhưng triệu chứng của các em càng nghiêm trọng hơn, nên chính quyền xã đã quyết định đưa đến bệnh viện.

Được biết, bữa ăn sáng của các em là bánh tày (bánh đòn), một loại bánh được làm bằng nếp, có nhân đậu xanh, thịt heo và gói bằng lá chuối. Nhiều học sinh cho biết khi các em ăn, một số bánh bị ôi thiu.

“Chúng tôi đã huy động xe của xã đến chở gần 20 học sinh có triệu chứng ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu. Ngoài ra, tổ kiểm tra cũng niêm phong mẫu thức ăn để đưa đi xét nghiệm. Cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra những dấu hiệu bất thường của việc chế biến thức ăn tại trường để tìm nguyên nhân” – một lãnh đạo xã Kim Ngân cho biết.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy nằm ở vùng núi, đời sống còn nhiều khó khăn.