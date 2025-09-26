Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Đau bụng đột ngột, nữ bệnh nhân phải cắt cả 2 ống dẫn trứng

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bệnh nhân nữ 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, được chẩn đoán áp xe vòi trứng hai bên và phải cắt bỏ cả 2 ống dẫn trứng để bảo toàn tính mạng. Ca phẫu thuật vừa được ê kíp bác sĩ tại Côn Đảo phối hợp với chuyên gia từ 2 bệnh viện lớn tại TPHCM thực hiện thành công.

Ngày 26/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, quá trình phối hợp tăng cường chuyên môn tại Côn Đảo, các bác sĩ đã can thiệp kịp thời cho một trường hợp bị bệnh lý phụ khoa khó chẩn đoán, gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 40 tuổi, ngụ tại Côn Đảo vừa được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo. Người bệnh nhập viện với triệu chứng đau bụng vùng hố chậu bên phải. Theo bệnh sử, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột bị đau bụng dữ dội.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị viêm ruột thừa hoặc viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, thăm khám kỹ hơn các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu ấn đau nhiều vùng hạ vị, kèm đề kháng rõ. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh ứ dịch ở cả hai tai vòi trứng, gợi ý tình trạng viêm vòi trứng hai bên.

Để xác định chính xác, bệnh nhân được chụp MSCT. Hình ảnh cho thấy ứ dịch nhiễm trùng tai vòi trứng hai bên. Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình hội chẩn từ xa với các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Bình Dân, kết quả hội chẩn trùng khớp với hình ảnh kiểm tra.

bvhv-259202515.png
Các bác sĩ thực hiện cuộc mổ nội soi cắt 2 vòi trứng cho người bệnh

Trước diễn biến phức tạp, tập thể bác sĩ ở Côn Đảo đã xin ý kiến chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa của Bệnh viện Hùng Vương. Sau hội chẩn liên viện, hướng xử trí ban đầu là dùng kháng sinh tĩnh mạch liều cao để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời chuẩn bị can thiệp phẫu thuật nếu tình trạng không cải thiện.

Đến sáng 25/9/2025, bệnh nhân vẫn đau bụng, chỉ số viêm không giảm. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ê-kíp mổ gồm TS.BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương), BS.CKII Lý Bảo Duy và ThS.BS Văn Phước Toàn (Bệnh viện Bình Dân), cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Quân dân Y Côn Đảo phối hợp thực hiện.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã phải cắt cả hai vòi trứng viêm nề, chứa nhiều mủ. 2 vòi trứng bị cắt bỏ đã xử lý triệt để ổ nhiễm trùng, ngăn nguy cơ vỡ gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục điều trị kháng sinh và theo dõi hậu phẫu.

Các bác sĩ cho biết, áp xe ống dẫn trứng được xem là bệnh khó vì chẩn đoán thường không dễ dàng, triệu chứng đau bụng, sốt hay rối loạn tiểu tiện rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm ruột thừa, viêm bàng quang hay khối u phần phụ. Bệnh có nguy cơ biến chứng cao khi ổ áp xe vỡ, dịch mủ lan ra phúc mạc gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vân Sơn
#đau bụng đột ngột #viêm vòi trứng hai bên #áp xe vòi trứng #phẫu thuật nội soi phụ khoa #cắt ống dẫn trứng #bệnh lý phụ khoa nguy hiểm #chẩn đoán hình ảnh y học #Côn Đảo #TP. HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục