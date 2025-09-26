Đau bụng đột ngột, nữ bệnh nhân phải cắt cả 2 ống dẫn trứng

TPO - Bệnh nhân nữ 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, được chẩn đoán áp xe vòi trứng hai bên và phải cắt bỏ cả 2 ống dẫn trứng để bảo toàn tính mạng. Ca phẫu thuật vừa được ê kíp bác sĩ tại Côn Đảo phối hợp với chuyên gia từ 2 bệnh viện lớn tại TPHCM thực hiện thành công.

Ngày 26/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, quá trình phối hợp tăng cường chuyên môn tại Côn Đảo, các bác sĩ đã can thiệp kịp thời cho một trường hợp bị bệnh lý phụ khoa khó chẩn đoán, gây nguy hiểm tính mạng bệnh nhân.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 40 tuổi, ngụ tại Côn Đảo vừa được tiếp nhận tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân Dân y Đặc khu Côn Đảo. Người bệnh nhập viện với triệu chứng đau bụng vùng hố chậu bên phải. Theo bệnh sử, khoảng 2 giờ trước khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột bị đau bụng dữ dội.

Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị viêm ruột thừa hoặc viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, thăm khám kỹ hơn các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu ấn đau nhiều vùng hạ vị, kèm đề kháng rõ. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh ứ dịch ở cả hai tai vòi trứng, gợi ý tình trạng viêm vòi trứng hai bên.

Để xác định chính xác, bệnh nhân được chụp MSCT. Hình ảnh cho thấy ứ dịch nhiễm trùng tai vòi trứng hai bên. Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình hội chẩn từ xa với các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Bình Dân, kết quả hội chẩn trùng khớp với hình ảnh kiểm tra.

Các bác sĩ thực hiện cuộc mổ nội soi cắt 2 vòi trứng cho người bệnh

Trước diễn biến phức tạp, tập thể bác sĩ ở Côn Đảo đã xin ý kiến chuyên gia đầu ngành sản phụ khoa của Bệnh viện Hùng Vương. Sau hội chẩn liên viện, hướng xử trí ban đầu là dùng kháng sinh tĩnh mạch liều cao để kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời chuẩn bị can thiệp phẫu thuật nếu tình trạng không cải thiện.

Đến sáng 25/9/2025, bệnh nhân vẫn đau bụng, chỉ số viêm không giảm. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Ê-kíp mổ gồm TS.BS Huỳnh Giang Châu (Bệnh viện Hùng Vương), BS.CKII Lý Bảo Duy và ThS.BS Văn Phước Toàn (Bệnh viện Bình Dân), cùng đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Quân dân Y Côn Đảo phối hợp thực hiện.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã phải cắt cả hai vòi trứng viêm nề, chứa nhiều mủ. 2 vòi trứng bị cắt bỏ đã xử lý triệt để ổ nhiễm trùng, ngăn nguy cơ vỡ gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định, đang được tiếp tục điều trị kháng sinh và theo dõi hậu phẫu.