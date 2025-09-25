Tiêm tan mỡ nọng cằm: Trào lưu làm đẹp nguy cơ gây biến chứng khủng khiếp

TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương hoại tử dài 15cm ngang cổ, cô gái 25 tuổi đã trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử sau nhiều lần tiêm chất lạ để “tan mỡ nọng cằm” tại cơ sở không phép.

Vết thương sâu sát động mạch cảnh

Ngày 25/9, thông tin từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW (TPHCM) cho biết, tại đây đã tiếp nhận, điều trị cho cô gái 25 tuổi bị biến chứng rất nghiêm trọng sau khi tiêm chất làm tan mỡ nọng cằm.

Theo bệnh án, cô gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương sâu kéo dài ngang cổ tới 15cm sau nhiều lần tiêm chất lạ để làm tan mỡ nọng cằm không rõ nguồn gốc tại nhiều cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật xử lý ổ nhiễm trùng, hoại tử vùng cổ cho bệnh nhân

Sau khi tiêm, vùng má, cằm và ᴄổ của người bệnh bị nhiễm trùng, hoại tử và hình thành nhiều ổ áp xe ăn sâu sát các bó mạch lớn, đe dọa đến khí quản và động mạch cảnh. Người bệnh đã trải qua nhiều lần nạo hút tại cơ sở khác nhưng tình trạng nhiễm trùng hoại tử vẫn tiếp tục tái phát.

Các bác sĩ Bệnh viện JW đã tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị hoại tử vùng cổ rất nghiêm trọng. Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị bằng kháng sinh, chăm sóc vết thương trước khi can thiệp để tránh làm lan rộng ổ mủ vào các mạch máu quan trọng.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cho biết, sau 3 ngày điều trị nội khoa, tình trạng của bệnh nhân tạm ổn định. Bệnh viện đã tiến hành cuộc phẫu thuật nạo hút áp xe, xử lý ổ nhiễm trùng hoại tử cho bệnh nhân.

Qua thám sát, bác sĩ xác định khối áp xe lớn nằm sát nơi chia nhánh động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh, bên cạnh đó, người bệnh còn có hàng chục ổ áp xe li ti ở hai bên má.

Bằng kỹ thuật tiếp cận từ trong miệng để giảm vết mổ bên ngoài và bảo toàn thẩm mỹ, sau 4 giờ khẩn trương trong phòng mổ, các bác sĩ đã loại bỏ hoàn toàn dịch mủ, cắt lọc hoại tử, bảo vệ thành công động mạch cảnh cho người bệnh. Bên cạnh đó, ê kíp đã xử lý các vết sẹo cũ từ những cuộc can thiệp thất bại trước đó, giữ lại thẩm mỹ cho gương mặt người bệnh.

Trào lưu “tiêm tan mỡ” rủi ro biến chứng

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, bản chất của phương pháp tiêm tan mỡ nọng cằm là sử dụng các hợp chất phân giải mỡ vào lớp mỡ dưới cằm. Hiện nay, nhiều phòng khám thẩm mỹ quảng bá dịch vụ “tiêm tan mỡ mặt, cằm” với lời hứa “không phẫu thuật, không nghỉ dưỡng, đẹp ngay sau 10 phút”. Sự hấp dẫn nằm ở yếu tố ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh và đánh trúng nhu cầu làm đẹp V-line của giới trẻ.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Tuy nhiên, hiệu quả thực sự chỉ giới hạn ở người có lượng mỡ vừa phải và da còn săn chắc. Thông thường, bệnh nhân cần nhiều lần tiêm, kết quả phụ thuộc cơ địa và chế độ sinh hoạt. Đặc biệt, những trường hợp mỡ dày hoặc da chùng nhão có nguy cơ thất bại, thậm chí biến dạng nặng hơn.

Bên cạnh các phản ứng thường gặp như sưng, đau, bầm tím, các chuyên gia cảnh báo tiêm tan mỡ có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng như tổn thương dây thần kinh ngoại biên vùng mặt, gây méo miệng hoặc yếu cơ. Bên cạnh đó là biến chứng khó nuốt, loét da, hoại tử, lõm méo vùng cằm.

Nghiêm trọng hơn, nếu thực hiện tại cơ sở không phép, nguy cơ nhiễm trùng, áp-xe lan rộng như trường hợp cô gái 25 tuổi hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí dẫn tới tử vong. Ngoài ra, việc tiêm chất tan mỡ nọng cằm lặp lại nhiều lần có thể để lại sẹo mô mềm dày đặc, gây khó khăn cho phẫu thuật chỉnh hình về sau.