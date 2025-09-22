Nhiều người trẻ tuổi đã bị hoại tử xương vì những nguyên nhân khó lường

TPO - Hoại tử chỏm xương đùi thường xuất hiện ở người lớn tuổi song hiện nay đang có xu hướng tấn công giới trẻ. Bác sĩ cảnh báo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, đối diện nguy cơ tàn phế nếu phát hiện muộn.

Những cơn đau đánh cắp tuổi thanh xuân

Ngày 22/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị hoại tử xương ở người trẻ tuổi. Trường hợp tiêu biểu nhất là anh H.T. (32 tuổi) nhập viện trong tình trạng đi lại khó khăn. Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, nhiều tháng qua, bệnh nhân phải sống chung với những cơn đau triền miên vùng háng, việc di chuyển trở thành cực hình. Người bệnh đã đi khám, chạy chữa nhiều nơi cả đông y và tây y nhưng không cải thiện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện cả hai khớp háng của bệnh nhân đều đã hoại tử nghiêm trọng, bên trái tổn thương nặng hơn bên phải, không đáp ứng với thuốc giảm đau.

Ngày càng nhiều người trẻ tuổi rơi vào tình trạng bị hoại tử chỏm xương đùi

Sau hội chẩn, các bác sĩ Chấn thương Chỉnh hình đã quyết định phẫu thuật thay khớp háng bên trái cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đang tập đi trở lại dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt.

Một trường hợp khác là nam thanh niên A.T. (19 tuổi) cũng phải đối diện với căn bệnh quái ác này. Ban đầu T. nghĩ đau vùng háng chỉ do vận động nhiều nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, đến mức không thể đi lại. Gia đình đưa T. đến bệnh viện kiểm tra thì chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán bị hoại tử chỏm xương đùi bên trái mức độ rất nặng.

Sau hội chẩn, bệnh nhân đã được chỉ định thực hiện cuộc phẫu thuật thay khớp háng. Cuộc mổ thành công giúp T. vượt qua những cơn đau. Hiện sức khỏe của T. đã ổn định, bệnh nhân có thể tập đi lại và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh lý “giấu mặt” nhưng hậu quả khôn lường

Những trường hợp trên cho thấy, hoại tử chỏm xương đùi không còn là căn bệnh của riêng người lớn tuổi hoặc độ tuổi trung niên mà đang xuất hiện ở cả những người ở độ tuổi đôi mươi, cướp đi sức khỏe và niềm vui sống của họ.

BS Nguyễn Hoàng Cương – Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Các trường hợp hoại tử chỏm xương đùi ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân có thể do sử dụng thuốc, chấn thương, rối loạn tuần hoàn máu đến chỏm xương đùi. Nếu không phát hiện sớm, bệnh có thể dẫn đến tàn phế.”

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật thay khớp háng cho người bệnh

Hoại tử chỏm xương đùi được ví như “sát thủ thầm lặng” bởi triệu chứng ban đầu thường mơ hồ: chỉ đau vùng háng, đau khi đi lại hoặc hạn chế vận động nhẹ. Người bệnh dễ chủ quan, nhầm lẫn với mệt mỏi do lao động, tập luyện. Khi cơn đau tăng dần, chỏm xương đã hoại tử nặng, khớp háng biến dạng. Lúc đó việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và khó hồi phục hoàn toàn.

Bác sĩ Cương cho biết, giải pháp tối ưu hiện nay là phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo.

“Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân gần như hết đau ngay sau mổ, khả năng vận động cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, bệnh nhân cần tập phục hồi chức năng kiên trì, đồng thời tái khám định kỳ để bác sĩ kiểm soát tình trạng khớp nhân tạo” - bác sĩ Cương chia sẻ.

Từ thực tế trên, bác sĩ khuyến cáo, những người trẻ, nếu có dấu hiệu đau háng kéo dài, nhất là đau khi đi lại, cần đi khám sớm. Việc thăm khám kịp thời không chỉ giúp phát hiện sớm hoại tử chỏm xương đùi mà còn ngăn ngừa nhiều bệnh lý xương khớp khác. Sự chủ quan, ngại đến bệnh viện, hoặc tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài có thể khiến bệnh âm thầm tiến triển, gây hậu quả nặng nề, thậm chí tàn phế.