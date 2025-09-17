Bác sĩ nói về tình trạng nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn sau đột quỵ

TPO - Sự quan tâm của công chúng đang hướng về nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn khi anh bị đột quỵ. Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, hành trình điều trị của nam nghệ sĩ là câu chuyện kỳ diệu về tinh thần lạc quan và sự tiến bộ của y học.

Hồi sinh ngoạn mục ngoài kỳ vọng

Trước sự quan tâm của cộng đồng dành cho nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn, ngày 16/9, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ông là chuyên gia can thiệp mạch não đang trực tiếp theo dõi điều trị cho nghệ sĩ tài ba.

TS Chí Cường cho biết: “Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn nhập viện trong tình trạng khá nặng. Anh bị hẹp nặng động mạch não giữa bên trái. Lúc mới chuyển đến bệnh viện, anh phải ngồi xe lăn, không thể tự đi lại, tay phải gần như mất chức năng cầm nắm, giọng nói rời rạc, khó phát âm”.

Điều đáng tiếc là nam nghệ sĩ nhập viện muộn, đã bỏ lỡ “thời gian vàng” can thiệp. Trước đó, anh từng điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Vũng Tàu và TP.HCM song kết quả tiến triển chậm. Chỉ đến khi được giới thiệu về bệnh viện tại Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, tình trạng mới được đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra phác đồ điều trị toàn diện.

Trong hoàn cảnh đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo sợ anh khó lòng quay lại sân khấu. Nhưng nghị lực sống và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã mở ra hy vọng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã lựa chọn điều trị nội khoa kết hợp nhiều phương pháp phục hồi hiện đại: vật lý trị liệu, oxy cao áp, từ trường xuyên sọ, sóng xung kích… Đây là những kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân tai biến nặng.

TS.BS Trần Chí Cương đang trực tiếp theo dõi, điều trị cho nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Ngày 16/9, đúng 2 tháng kể từ ngày bị đột quỵ, sức khỏe nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn đã cải thiện 70-80%. “Anh có thể tự đi lại, tự chăm sóc sinh hoạt hàng ngày với tinh thần lạc quan, vui vẻ. Duy chỉ có bàn tay phải vẫn còn hạn chế cử động linh hoạt, cần thêm thời gian luyện tập” - TS.BS Trần Chí Cường nói.

TS.BS Trần Chí Cường chia sẻ: “Nếu kiên trì tập luyện, trong 6 tháng tới anh có thể hồi phục khoảng 90%, gần như trở lại bình thường. Với tinh thần của Anh Tuấn, tôi tin rằng tiên lượng phục hồi rất tốt”.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh trường hợp của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và phương pháp điều trị khoa học. Dù nhập viện trễ, bỏ lỡ giai đoạn tối ưu, nhưng với sự đồng hành bền bỉ, bệnh nhân vẫn tìm được “con đường trở về”.

Sớm trả lại người nghệ sĩ tài ba cho sân khấu

Đối với giới nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là công việc, mà còn là hơi thở, là cuộc sống. Vì thế, sự hồi phục của Huỳnh Anh Tuấn không chỉ mang ý nghĩa y học mà còn là tín hiệu vui cho nghệ thuật.

Khán giả vẫn còn nhớ anh với phong thái điềm đạm, ánh mắt ấm áp và giọng thoại đầy truyền cảm. Sự nghiệp hơn 30 năm của anh gắn với hàng trăm vai diễn, từ chính kịch đến hài kịch, từ phim truyền hình đến điện ảnh. Với đồng nghiệp, anh là người “lặng lẽ cống hiến”, ít ồn ào, luôn đặt nghệ thuật và khán giả lên hàng đầu. TS.BS Trần Chí Cường cho biết với diễn biến sức khỏe hiện tại, hy vọng ngày trở lại sân khấu của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn không còn xa.

Trường hợp của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn là hồi chuông cảnh báo về bệnh lý tai biến mạch máu não - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Bệnh có thể đến bất ngờ, song nếu được cấp cứu trong “thời gian vàng” (3-6 giờ đầu), cơ hội phục hồi gần như hoàn toàn.

TS.BS Trần Chí Cường nhấn mạnh: “Nếu nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn được đưa đến viện sớm hơn, quá trình hồi phục còn nhanh và toàn diện hơn. Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu như nói khó, méo miệng, yếu tay chân, nhìn đôi, đau đầu dữ dội… Khi xuất hiện, hãy lập tức đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa để kịp thời can thiệp”.

Đối với người nghệ sĩ, bệnh tật không chỉ là thử thách của riêng bản thân mà còn là nỗi lo của khán giả, đồng nghiệp. Nhưng trong thử thách đó, tình thương yêu của công chúng lại trở thành động lực giúp họ kiên cường vượt qua. Hành trình hồi phục của nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn còn dài, nhưng mỗi bước đi trở lại là một bước tiến gần hơn tới sân khấu và khán giả. Người hâm mộ tin rằng anh sớm đứng dậy, tiếp tục mang lại những vai diễn đầy cảm xúc như đã từng.