Cứu sống nữ bệnh nhân Campuchia nguy kịch vì viêm não

TPO - Nữ bệnh nhân (43 tuổi) có quốc tịch Campuchia bị sốt cao liên tục hơn một tuần, cơ thể suy kiệt. Dù đã được điều trị tại một cơ sở y tế ở địa phương của Campuchia nhưng bệnh tình không cải thiện mà còn trở nặng. Gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân sang Việt Nam và đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) để chữa trị.

Ngày 17/9, BS.Nguyễn Văn Chiến, Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận và chữa trị thành công cho một nữ bệnh nhân có quốc tịch Campuchia trong tình trạng nguy kịch vì viêm não – màng não.

Theo bệnh sử, bệnh nhân tên là P.S. (43 tuổi) bị sốt cao liên tục hơn một tuần, cơ thể suy kiệt. Dù đã được điều trị tại một cơ sở y tế ở địa phương nhưng bệnh tình không cải thiện mà còn trở nặng, buộc phải đặt nội khí quản. Gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân sang Việt Nam và đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để chữa trị.

Các bác sĩ cho biết, khi đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Xuyên Á, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu, chỉ số Glasgow chỉ còn 6–7 điểm.

Các bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho nữ bệnh nhân quốc tịch Campuchia

Khi tiến hành kiểm tra tình trạng bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy ống nội khí quản bị tắc nghẽn do dịch đàm nhớt, khiến việc bóp bóng hỗ trợ hô hấp rất khó khăn. Đồng thời, bệnh nhân xuất hiện tràn khí dưới da ngực và cổ – tình huống nguy hiểm.

Ê kíp bác sĩ khẩn trương đặt lại ống nội khí quản, đồng thời chụp X-quang và CT ngực. Theo BS Chiến, hình ảnh kiểm tra cho thấy người bệnh bị tràn khí màng phổi nên các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu khẩn cấp để giải phóng áp lực, giúp phổi giãn nở trở lại. Sau can thiệp, bệnh nhân tạm ổn và được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Tại ICU, bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu và được đặt thở máy, chọc dò dịch não tủy, chụp CT/MRI sọ não.... Hình ảnh MRI cho thấy tổn thương nghi ngờ viêm màng não nên bác sĩ đã thực hiện phác đồ kháng sinh, kháng nấm song song với điều trị viêm phổi.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đáp ứng tốt với phác đồ, có tín hiệu hồi phục khả quan. Người bệnh mở mắt, giao tiếp bằng ánh mắt với người thân. Một tuần sau, bệnh nhân được rút dẫn lưu màng phổi, chuyển khoa để tiếp tục chăm sóc mở khí quản, điều trị viêm phổi và tập phục hồi chức năng.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh phác đồ điều trị đã phát huy hiệu quả, giữ lại sinh mạng người bệnh

Các bác sĩ cho biết, viêm não – màng não là bệnh lý nhiễm trùng thần kinh nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh và để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong. Triệu chứng ban đầu thường là sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn – dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Khi bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tri giác, co giật, hôn mê thì tình trạng đã rất nặng.

Bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, đau đầu dữ dội, nôn ói liên tục, đặc biệt ở trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị chuyên khoa. Việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời là yếu tố quyết định để cứu sống người bệnh và hạn chế tối đa biến chứng về sau.