Cô gái trẻ sốc nặng vì bỗng nhiên mắc ung thư

TPO - Không có triệu chứng bất thường nhưng cô gái trẻ được phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi khám bệnh định kỳ.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân N.T.T.T. (24 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Ngày 16/9, thông tin từ bệnh viện cho biết, bệnh nhân đến Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) để khám sức khỏe định kỳ. Trước khi vào viện thăm khám, bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện hai tổn thương nghi ngờ ung thư ở cả hai thùy tuyến giáp của người bệnh. Bệnh nhân có nhiều hạch cổ phát triển bất thường. Kết quả sinh thiết sau đó xác định người bệnh bị ung thư tuyến giáp. Đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị chẩn đoán mắc căn bệnh nguy hiểm khiến bệnh nhân sốc nặng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định cho người bệnh thực hiện phẫu thuật cắt trọn tuyến giáp. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, một tuần sau sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn bình phục. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân may mắn nhờ được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư chưa di căn hạch.

Ung thư tuyến giáp đang ngày càng gia tăng, tỷ lệ mắc ở phụ nữ cao hơn nam giới (ảnh minh họa)

Phương pháp phẫu trị đã loại bỏ hoàn toàn tuyến giáp mang tế bào ung thư, bệnh nhân không phải điều trị phóng xạ, sức khỏe phục hồi nhanh chóng. Sau một tuần phẫu thuật, cô đã có thể trở lại làm việc bình thường, tránh được biến chứng nguy hiểm và những hệ lụy nặng nề nếu phát hiện muộn.

Theo số liệu tại Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (năm 2023) ung thư tuyến giáp là bệnh ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất ở nữ giới đến khám, chiếm hơn 30% số ca, vượt trên cả ung thư vú, phổi, đại tràng và dạ dày. Ung thư tuyến giáp là căn bệnh đang ngày càng phổ biến và cần được chú ý đặc biệt.

Ung thư tuyến giáp là tình trạng các tế bào ác tính phát triển từ tuyến giáp – một tuyến nội tiết hình cánh bướm nằm trước cổ, có vai trò sản xuất hormone điều hòa chuyển hóa, nhịp tim và hoạt động của nhiều cơ quan. Đây là loại ung thư nội tiết phổ biến nhất, có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới với tỷ lệ cao gấp khoảng ba lần nam giới.

Ung thư tuyến giáp được chia thành hai nhóm: thể biệt hóa (thể nhú, thể nang, chiếm khoảng 90%, tiến triển chậm, tiên lượng tốt, có thể chữa khỏi) và thể không biệt hóa (thể tủy, thể không biệt hóa, chiếm khoảng 10%, thường diễn tiến nhanh và nguy hiểm).

Đặc điểm nguy hiểm của bệnh là giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng. Người bệnh thường chỉ tình cờ phát hiện khi siêu âm hoặc khám sức khỏe định kỳ. Khi khối u lớn, có thể xuất hiện các biểu hiện như khó thở, khó nuốt, khàn giọng, sụt cân, mệt mỏi hoặc khối sưng ở cổ.

Nguyên nhân chính dẫn tới ung thư tuyến giáp chưa rõ ràng, song các yếu tố nguy cơ gồm thiếu hay thừa i-ốt, tiếp xúc bức xạ, béo phì, di truyền, tiền sử gia đình mắc bệnh, và đặc biệt là nữ giới trong độ tuổi 25–65. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, ung thư tuyến giáp có thể di căn tới phổi, xương, não, dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bệnh ngay cả khi người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh. Phát hiện bệnh sớm sẽ nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí, phòng ngừa biến chứng và cải thiện chất lượng sống.