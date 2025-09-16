Uống rượu ngâm thuốc, người đàn ông nhiễm phải chất cực độc

TPO - Ngày 16/9, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp ngộ độc methanol cực kỳ nguy hiểm do uống rượu ngâm không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân là người đàn ông 63 tuổi, có thói quen uống rượu nhiều năm. Sau hai ngày liên tiếp sử dụng rượu ngâm, ông rơi vào tình trạng nhìn mờ, lơ mơ và xuất hiện toan chuyển hóa nặng – một biến chứng nguy hiểm khi lượng acid trong máu tăng cao.

Gia đình đã đưa người thân vào Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ xác định người bệnh bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Theo thông tin từ gia đình, loại rượu ngâm bệnh nhân đã uống không rõ nguồn gốc.

Trước nguy cơ suy đa tạng, tổn thương thần kinh trung ương đe dọa tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng điều trị chuyên sâu cho người bệnh bằng thuốc giải độc kết hợp lọc máu để loại bỏ chất độc.

Ngộ độc methanol thường khó nhận biết nhưng gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh (ảnh minh họa)

Người bệnh cũng được hỗ trợ nhiều biện pháp hồi sức tích cực và theo dõi liên tục. Sau 72 giờ nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua được nguy kịch. Sau 10 ngày theo dõi, điều trị, kết quả kiểm tra cho thấy, người bệnh đã bình phục tốt, không để lại di chứng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo methanol là loại cồn công nghiệp thường bị kẻ xấu pha trộn nhằm tăng nồng độ và hạ giá thành. Thói quen sử dụng rượu ngâm, rượu không nhãn mác, rượu trôi nổi hoặc tự pha chế nguy cơ gây nhiều rủi ro cho cộng đồng khi uống phải “rượu độc”.

Theo các bác sĩ, khi vào cơ thể, methanol sẽ chuyển hóa thành các chất cực độc, gây tổn thương não, làm hỏng thị lực, dẫn đến rối loạn ý thức, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngộ độc methanol thường khó phát hiện sớm vì các triệu chứng xuất hiện muộn, có thể sau vài giờ đến vài ngày.

Người bị ngộ độc methanol thường có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ như có sương che trước mắt, thậm chí mất thị lực hoàn toàn. Khi tình trạng toan chuyển hóa nặng xảy ra, người bệnh thở nhanh, mệt lả, rồi dần rơi vào hôn mê sâu.

Hiện nay nhiều người dân vẫn giữ thói quen tự nấu rượu, ngâm rượu với cây cỏ, động vật, hoặc mua rượu trôi nổi không kiểm định chất lượng. Đã có những vụ ngộ độc tập thể thương tâm xảy ra, để lại hậu quả nặng nề cho cả gia đình và cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi người cần thay đổi nhận thức, tuyệt đối không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Quan trọng hơn, khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau khi uống rượu, cần đến ngay bệnh viện để được thăm khám và xử trí kịp thời. Không nên vì thói quen hay lời truyền miệng mà đánh đổi tính mạng.