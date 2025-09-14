Bác sĩ Việt 'bung dù' bịt lỗ thông trong tim cứu bệnh nhân Campuchia

TPO - Ngày 14/9, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cho biết, khoa Tim mạch can thiệp vừa xử trí thành công ca dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ bằng kỹ thuật bít dù. Người bệnh được cứu sống là nam bệnh nhân quốc tịch Campuchia

Theo bệnh sử, người bệnh là ông K.V.C. (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện vì khó thở kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Kết quả siêu âm tim cho thấy ông C. bị thông liên nhĩ gây giãn thất phải và tăng áp động mạch phổi – một dạng dị tật khiến máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ. Nếu không can thiệp, bệnh có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp, viêm phổi hoặc đột quỵ.

Các bác sĩ thực hiện phương pháp bít dù đóng lỗ thông liên nhĩ cho người bệnh

Các bác sĩ tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp bít dù qua đường ống thông từ tĩnh mạch đùi. Thiết bị được bung ra tại vị trí lỗ thông, đóng kín dị tật.

Thủ thuật trên chỉ gây tê tại chỗ, không cần mổ hở, ít xâm lấn và bệnh nhân hồi phục nhanh. Sau một ngày, sức khỏe của người bệnh đã ổn định đủ điều kiện xuất viện.

BS Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch can thiệp, cho biết: “Thông liên nhĩ lớn nếu không phát hiện kịp thời sẽ buộc tim và phổi phải làm việc quá tải, kéo theo nhiều biến chứng nặng. Khám tim mạch định kỳ có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi có triệu chứng khó thở, mệt mỏi hay hồi hộp”.

Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của siêu âm và can thiệp tim mạch trong điều trị các bệnh lý bẩm sinh phát hiện muộn ở người trưởng thành, giúp giảm gánh nặng biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.