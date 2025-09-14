Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bác sĩ Việt 'bung dù' bịt lỗ thông trong tim cứu bệnh nhân Campuchia

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 14/9, Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM) cho biết, khoa Tim mạch can thiệp vừa xử trí thành công ca dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ bằng kỹ thuật bít dù. Người bệnh được cứu sống là nam bệnh nhân quốc tịch Campuchia

Theo bệnh sử, người bệnh là ông K.V.C. (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện vì khó thở kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Kết quả siêu âm tim cho thấy ông C. bị thông liên nhĩ gây giãn thất phải và tăng áp động mạch phổi – một dạng dị tật khiến máu chảy bất thường giữa hai buồng nhĩ. Nếu không can thiệp, bệnh có thể dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp, viêm phổi hoặc đột quỵ.

2.jpg
Các bác sĩ thực hiện phương pháp bít dù đóng lỗ thông liên nhĩ cho người bệnh

Các bác sĩ tiến hành siêu âm tim qua thực quản để đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp bít dù qua đường ống thông từ tĩnh mạch đùi. Thiết bị được bung ra tại vị trí lỗ thông, đóng kín dị tật.

Thủ thuật trên chỉ gây tê tại chỗ, không cần mổ hở, ít xâm lấn và bệnh nhân hồi phục nhanh. Sau một ngày, sức khỏe của người bệnh đã ổn định đủ điều kiện xuất viện.

BS Lê Văn Tuyến, khoa Tim mạch can thiệp, cho biết: “Thông liên nhĩ lớn nếu không phát hiện kịp thời sẽ buộc tim và phổi phải làm việc quá tải, kéo theo nhiều biến chứng nặng. Khám tim mạch định kỳ có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi có triệu chứng khó thở, mệt mỏi hay hồi hộp”.

Trường hợp này cho thấy vai trò quan trọng của siêu âm và can thiệp tim mạch trong điều trị các bệnh lý bẩm sinh phát hiện muộn ở người trưởng thành, giúp giảm gánh nặng biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Vân Sơn
#bít dù lỗ thông liên nhĩ #điều trị dị tật tim bẩm sinh #can thiệp tim mạch #phẫu thuật ít xâm lấn #siêu âm tim qua thực quản #đóng lỗ thông liên nhĩ #bệnh viện quốc tế city #suy tim do thông liên nhĩ #cứu người bệnh Campuchia #phòng ngừa biến chứng tim bẩm sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục