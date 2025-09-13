Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện tại TPHCM đưa robot tích hợp AI vào phục vụ người bệnh

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa đưa vào thử nghiệm robot phục vụ công tác hướng dẫn cho người bệnh. Robot sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn người bệnh, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Robot được lập trình tương tác bằng giọng nói, có thể chỉ đường, dẫn người bệnh đến nơi cần đến, cung cấp thông tin về dịch vụ và giá cả. Hiện robot đang chạy thử tại khu vực tầng trệt, trong thời gian thí điểm kéo dài 2 tuần. Con robot này thuộc thế hệ mới nhất, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Nếu kết quả khả quan, bệnh viện sẽ xem xét mở rộng, bố trí thêm robot ở các tầng khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Người bệnh đến khám tỏ ra bất ngờ và thích thú khi được robot hỗ trợ. Anh N.M.T (ngụ phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công nghệ này ở bệnh viện. Tôi thấy robot hỗ trợ rất tiện lợi, chỉ đường cụ thể, tận tình và còn trả lời được những câu hỏi về dịch vụ. Tôi mong muốn mỗi tầng của bệnh viện đều có một robot để người bệnh được thuận tiện hơn”.

bv.png
Robot tích hợp AI mang đến trải nghiệm lý thú cho người bệnh

Còn chị P.T.N.N (ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) cũng hào hứng: “Ngay khi đến sảnh, tôi thấy con robot mới mẻ nên tò mò muốn thử. Đôi mắt của nó trên màn hình rất xinh, dễ thương. Bạn ấy còn tự giới thiệu là robot thông minh. Tôi thử trò chuyện thì được hướng dẫn đến đúng phòng khám mà mình cần. Cảm giác rất thú vị và vui vẻ, bệnh viện có công cụ hiện đại thế này làm tôi thấy thêm yên tâm khi đi khám”.

Robot còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo để xin nhường đường, tự động dừng lại khi gặp chướng ngại vật và thậm chí biết pha trò, mang đến sự thoải mái cho người bệnh. Những chi tiết này giúp “nhân viên người máy” nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người bệnh.

BS.CK2 Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Trong thời gian tới, bệnh viện không chỉ ứng dụng robot trong công tác tiếp tân, hướng dẫn mà còn mở rộng sang lĩnh vực logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị. Đây là thế hệ robot mới nhất và chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng sau 2 tuần thử nghiệm”.

Sự xuất hiện của robot đánh dấu một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, thân thiện với người bệnh.

Vân Sơn
#robot y tế TPHCM #ứng dụng AI trong bệnh viện #robot hướng dẫn người bệnh #công nghệ robot y tế #robot tích hợp AI #dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tự động #robot bệnh viện Gia Định #trải nghiệm công nghệ trong y tế #robot vận chuyển thuốc bệnh viện #cải tiến dịch vụ y tế bằng robot

Xem thêm

Cùng chuyên mục