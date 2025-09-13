Bệnh viện tại TPHCM đưa robot tích hợp AI vào phục vụ người bệnh

TPO - Ngày 13/9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa đưa vào thử nghiệm robot phục vụ công tác hướng dẫn cho người bệnh. Robot sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn người bệnh, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Robot được lập trình tương tác bằng giọng nói, có thể chỉ đường, dẫn người bệnh đến nơi cần đến, cung cấp thông tin về dịch vụ và giá cả. Hiện robot đang chạy thử tại khu vực tầng trệt, trong thời gian thí điểm kéo dài 2 tuần. Con robot này thuộc thế hệ mới nhất, tích hợp nhiều tính năng thông minh. Nếu kết quả khả quan, bệnh viện sẽ xem xét mở rộng, bố trí thêm robot ở các tầng khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Người bệnh đến khám tỏ ra bất ngờ và thích thú khi được robot hỗ trợ. Anh N.M.T (ngụ phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm công nghệ này ở bệnh viện. Tôi thấy robot hỗ trợ rất tiện lợi, chỉ đường cụ thể, tận tình và còn trả lời được những câu hỏi về dịch vụ. Tôi mong muốn mỗi tầng của bệnh viện đều có một robot để người bệnh được thuận tiện hơn”.

Robot tích hợp AI mang đến trải nghiệm lý thú cho người bệnh

Còn chị P.T.N.N (ngụ phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) cũng hào hứng: “Ngay khi đến sảnh, tôi thấy con robot mới mẻ nên tò mò muốn thử. Đôi mắt của nó trên màn hình rất xinh, dễ thương. Bạn ấy còn tự giới thiệu là robot thông minh. Tôi thử trò chuyện thì được hướng dẫn đến đúng phòng khám mà mình cần. Cảm giác rất thú vị và vui vẻ, bệnh viện có công cụ hiện đại thế này làm tôi thấy thêm yên tâm khi đi khám”.

Robot còn có khả năng phát tín hiệu cảnh báo để xin nhường đường, tự động dừng lại khi gặp chướng ngại vật và thậm chí biết pha trò, mang đến sự thoải mái cho người bệnh. Những chi tiết này giúp “nhân viên người máy” nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người bệnh.

BS.CK2 Trần Minh Hiền, đại diện Ban Chuyển đổi số, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Trong thời gian tới, bệnh viện không chỉ ứng dụng robot trong công tác tiếp tân, hướng dẫn mà còn mở rộng sang lĩnh vực logistics nội viện như vận chuyển thuốc, trang thiết bị. Đây là thế hệ robot mới nhất và chúng tôi kỳ vọng mô hình sẽ được nhân rộng sau 2 tuần thử nghiệm”.

Sự xuất hiện của robot đánh dấu một bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh bệnh viện hiện đại, thân thiện với người bệnh.