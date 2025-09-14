Hành trình 'chạy viện' căng thẳng của bé trai bị đồng xu kẹt ngang họng

TPO - Trong lúc chơi đùa, bé trai 5 tuổi ở Vĩnh Long vô tình nuốt phải đồng xu và bị đau rát họng, khó nuốt, có lúc khò khè, thở gấp khiến gia đình vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, khi đưa đi cấp cứu, phải đến bệnh viện thứ 3 bé mới được can thiệp.

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 5 tuổi được chuyển đến từ một cơ sở y tế tại Vĩnh Long với chẩn đoán hóc dị vật.

Theo bệnh sử, khoảng 15 giờ trước thời điểm nhập viện, bệnh nhi đang chơi đùa thì vô tình nuốt đồng xu. Sau đó, bé rơi vào tình trạng khó thở, liên tục ôm cổ than đau. Trong tâm trạng lo sợ, cha mẹ bé vội vã đưa con đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Tuy nhiên, tại đây, bác sĩ cho biết cơ sở vật chất không đủ để tiến hành nội soi gắp dị vật, chỉ có thể theo dõi và khuyên gia đình đưa bé đi nơi khác. Không còn cách nào khác, gia đình tiếp tục chuyển bé đến một bệnh viện khác trong khu vực nhưng nơi đây cũng cho biết chưa thể can thiệp lấy dị vật.

“Chúng tôi sợ con ngạt thở ngay trên đường vì bé cứ ôm cổ, thở khó và kêu đau. Mỗi lần bị bệnh viện từ chối, cả nhà lại rơi vào tuyệt vọng. Chúng tôi nghĩ xử lý tình trạng hóc dị vật khá đơn giản nhưng chẳng hiểu sao các bệnh viện không thực hiện được” - người thân bé kể lại.

Trong tình trạng hoảng loạn vì sinh mạng của con bị đe dọa, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Tại đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã nhanh chóng tiếp nhận và tiến hành chụp X-quang.

Qua hình ảnh kiểm tra, bác sĩ ghi nhận đồng xu bị kẹt ngang vùng họng của trẻ

Hình ảnh kiểm tra cho thấy một dị vật hình tròn, dẹt đang mắc ngay miệng thực quản – đúng như lời gia đình mô tả. Nhận thấy tình trạng bệnh nhi tiềm ẩn nguy cơ suy hô hấp nặng, đe dọa tính mạng, các bác sĩ đã chỉ định nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Sau khi gây mê, các bác sĩ đã dùng dụng cụ chuyên dụng tiếp cận và lấy ra thành công đồng xu đường kính 20 mm. Sau thủ thuật, niêm mạc thực quản không bị tổn thương, bé nhanh chóng tỉnh táo, hô hấp ổn định, sức khỏe và tâm lý nhanh chóng ổn định trở lại.

BS Lê Vũ Trường – khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Bé trai may mắn vì dị vật không sắc nhọn và được đưa đến viện kịp thời. Nếu để lâu, đồng xu bị kẹt ở thực quản có thể gây phù nề dẫn đến những biến chứng khó lường”.

Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy thành công dị vật ra khỏi thực quản bệnh nhi

Theo các bác sĩ, thực tế nhiều cơ sở y tế tuyến dưới còn hạn chế về chuyên môn và trang thiết bị, nhất là trong lĩnh vực nội soi – cấp cứu dị vật đường tiêu hóa khiến người bệnh mất cơ hội sống khi không được can thiệp kịp thời hoặc bị chuyển viện muộn. Đây cũng là lý do nhiều gia đình phải trải qua hành trình chạy viện căng thẳng, kéo dài từng phút trong nỗi lo con em mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.