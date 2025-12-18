Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về vụ xe cứu thương gặp tai nạn thảm khốc trên cao tốc

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, chiều 18/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã bác thông tin xe gặp nạn là của bệnh viện và chia sẻ thêm về tình trạng nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

BS-CKII Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chiếc xe gặp nạn không phải là xe của Bệnh viện Chợ Rẫy, mà thuộc một đơn vị vận chuyển bên ngoài.

Cụ thể: Đơn vị vận chuyển này có ký hợp đồng với bệnh viện về việc cho phép xe ra vào cổng bệnh viện để phục vụ đón – trả bệnh nhân. Đây không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn. Do đó, tài xế xe cũng không phải là nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường xe cứu thương bốc cháy sau tai nạn khiến 3 người tử vong

Sau tai nạn, hai nạn nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh (Đồng Nai), trong đó bệnh nhân V.V.H. (sinh năm 1950, ngụ Gia Lai) được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4h15 ngày 18/12.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút, hiện đang được điều trị tại khoa Bỏng – Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa 5% độ II vùng mặt, tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.

Đại diện bệnh viện cho biết, bệnh nhân được tiếp nhận và xử trí đúng quy trình chuyên môn, đồng thời lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người bệnh và thân nhân.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 18/12, chiếc xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng tại trạm dừng nghỉ (km41, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người may mắn thoát nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.