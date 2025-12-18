Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Chợ Rẫy lên tiếng về vụ xe cứu thương gặp tai nạn thảm khốc trên cao tốc

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, chiều 18/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy đã bác thông tin xe gặp nạn là của bệnh viện và chia sẻ thêm về tình trạng nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

BS-CKII Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chiếc xe gặp nạn không phải là xe của Bệnh viện Chợ Rẫy, mà thuộc một đơn vị vận chuyển bên ngoài.

Cụ thể: Đơn vị vận chuyển này có ký hợp đồng với bệnh viện về việc cho phép xe ra vào cổng bệnh viện để phục vụ đón – trả bệnh nhân. Đây không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn. Do đó, tài xế xe cũng không phải là nhân viên của Bệnh viện Chợ Rẫy.

tai-nan.jpg
Hiện trường xe cứu thương bốc cháy sau tai nạn khiến 3 người tử vong

Sau tai nạn, hai nạn nhân được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh (Đồng Nai), trong đó bệnh nhân V.V.H. (sinh năm 1950, ngụ Gia Lai) được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4h15 ngày 18/12.

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút, hiện đang được điều trị tại khoa Bỏng – Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa 5% độ II vùng mặt, tứ chi, kèm viêm gan C mạn tính.

Đại diện bệnh viện cho biết, bệnh nhân được tiếp nhận và xử trí đúng quy trình chuyên môn, đồng thời lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người bệnh và thân nhân.

Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 18/12, chiếc xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo đang dừng tại trạm dừng nghỉ (km41, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai), khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ, 2 người may mắn thoát nạn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vân Sơn
#Vụ tai nạn xe cứu thương #An toàn giao thông cao tốc #Chính sách vận chuyển bệnh viện #Xử lý tai nạn y tế #Hậu quả vụ cháy xe cứu thương #Điều tra nguyên nhân tai nạn #Chăm sóc nạn nhân bị bỏng #Vai trò của bệnh viện trong cứu hộ #Quy định vận chuyển y tế #Phản ứng của Bệnh viện Chợ Rẫy

Xem thêm

Cùng chuyên mục