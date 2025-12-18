Xe cứu thương bốc cháy sau va chạm trên cao tốc TPHCM - Long Thành, 3 người kẹt trong cabin tử vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 18/12 trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khi xe cứu thương lao thẳng vào đuôi xe đầu kéo đang dừng đỗ tại trạm dừng nghỉ và bốc cháy dữ dội khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 14 phút ngày 18/12, xe cứu thương (chưa rõ biển số) thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Xe bị thiêu rụi sau tai nạn.

Khi vừa rẽ vào lối vào trạm dừng nghỉ tại km41, đoạn qua xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, xe cấp cứu bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh đang dừng đỗ trong trạm.

Cú va chạm cực mạnh khiến phần đầu xe cứu thương biến dạng nghiêm trọng và nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe cứu thương có 5 người. Hai nạn nhân là ông V.V.H. (75 tuổi) và bà N.T.T.H (52 tuổi, cùng ngụ tỉnh Gia Lai) may mắn thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Cả hai bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.

Cơ quan chức năng đang làm việc tại hiện trường.

Tuy nhiên, 3 người còn lại bị kẹt trong cabin không kịp thoát ra và tử vong trong đám cháy, gồm bà N.T.L.A (62 tuổi), ông V.V.N (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu từ đơn vị quản lý đường cao tốc và cơ quan chức năng, tài xế xe cứu thương có dấu hiệu buồn ngủ, thiếu quan sát và di chuyển với tốc độ nhanh khi tiến vào khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến va chạm với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển.

Đến sáng cùng ngày, danh tính các nạn nhân tử vong đang được tiếp tục xác minh, hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Qua khám nghiệm hiện trường và các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng nhận định ban đầu: Khả năng cao là tài xế xe cứu thương đã thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ và chạy với tốc độ cao khi tiến vào khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến va chạm.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định, gồm: Ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, ngụ Gia Lai) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, ngụ Gia Lai) may mắn thoát nạn.

3 nạn nhân tử vong gồm ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi); bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân) và tài xế xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ nhân thân).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT số 8 – Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Xuân Quế tổ chức điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.