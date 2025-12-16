Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhảy xuống rạch cứu bạn, cả 2 nam sinh ở TPHCM tử vong

TPO - Một nhóm học sinh cả nam và nữ đến khu vực rạch Bến Bà Mai (huyện Hóc Môn cũ) để vui chơi thì không may một nam sinh trượt ngã xuống nước. Thấy bạn chới với giữa dòng, một nam sinh khác nhảy xuống ứng cứu và cùng bị cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ đã tìm được cả hai em trong tình trạng đã tử vong.

Đến 18 giờ ngày 16/12, Công an xã Đông Thạnh, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 19 (Công an TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác cứu hộ, cứu nạn sau khi tìm thấy thi thể 2 nam sinh mất tích dưới rạch Bến Bà Mai.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một nhóm học sinh khoảng 15 tuổi (cả nam và nữ) đến khu vực rạch Bến Bà Mai, đoạn gần đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc huyện Hóc Môn cũ) để vui chơi. Trong lúc chơi đùa, một nam sinh không may trượt ngã xuống nước.

Thấy bạn gặp nạn chới với giữa dòng, một nam sinh khác đã nhảy xuống rạch để ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm này nước lớn, dòng chảy xiết khiến cả hai em bị cuốn trôi mất tích. Những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán, kêu cứu nhưng không thể tiếp cận để cứu nạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng huy động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức lặn tìm nạn nhân.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân trong tình trạng đã tử vong, cách hiện trường xảy ra vụ việc không xa. Thi thể của nạn nhân thứ hai cũng đã được tìm thấy sau đó không lâu.

Sau khi hoàn tất công tác cứu hộ, khám nghiệm,... thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
