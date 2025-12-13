Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên tình nguyện chung sức vì thành công của Tiền Phong Half Marathon 2025

Nguyễn Dũng - Trọng Quân
TPO - Ngày 13/12, hơn trăm lượt sinh viên tình nguyện đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM đã có mặt từ rất sớm, hào hứng tham gia công tác hỗ trợ Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đã góp phần quan trọng vào công tác tổ chức, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và thành công.

Lực lượng sinh viên tình nguyện được phân công tại nhiều vị trí khác nhau, như: Hỗ trợ vận động viên làm thủ tục đăng ký, phát race-kit, hướng dẫn lộ trình thi đấu, tiếp nước, chăm sóc y tế ban đầu và điều phối khu vực đích đến.

z7322162312518-3ab658ddfa9bb1c085320791f4424799.jpg
z7322301934600-bc6e9239dd7038ecc50753f8752bdbcb.jpg
z7322302004971-7c99319cd9a3ba2603484e141d03f3a2.jpg
z7322302716147-2301ddc6380349abe4c4470c4f924d61.jpg
Lực lượng sinh viên đợt này được huy động từ Trường Đại học Mở TPHCM, Đại học Tài chính Marketing và Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hỗ trợ giải, nhiều sinh viên cho biết đây là cơ hội quý giá để được trực tiếp góp mặt trong một sự kiện thể thao quy mô, qua đó hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức, điều hành một giải chạy chuyên nghiệp.

z7322185511070-ff3034d7828ea7b145e005acb69912e8.jpg
Dù công việc kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi sự tập trung cao và phối hợp nhịp nhàng, các tình nguyện viên luôn giữ tinh thần vui tươi, sẵn sàng hỗ trợ vận động viên cũng như ban tổ chức.

Không chỉ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, các bạn còn có dịp học hỏi kinh nghiệm thực tế, bổ trợ cho kiến thức đã được trang bị trên giảng đường.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, việc tham gia Tiền Phong Half Marathon còn giúp sinh viên lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống năng động, lành mạnh đến cộng đồng. Sự nhiệt tình, thân thiện của lực lượng tình nguyện viên đã để lại ấn tượng đẹp đối với các vận động viên và người dân theo dõi giải.

z7322225809558-9411cab9498c6fd04ae18e8dae3b8079.jpg
z7322162328451-b7563ada166c5f1354d714baf848c63a.jpg
z7322302389832-2a683c990ec5ca92c2b0e4ddfc980c6b.jpg
z7322302716147-2301ddc6380349abe4c4470c4f924d61.jpg
Dù lần đầu tham gia phục vụ giải chạy quy mô lớn nhưng nhiều sinh viên bắt nhịp công việc khá nhanh, kỹ năng làm việc nhóm khá tốt.

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên yêu thích thể thao, tổ chức sự kiện được trải nghiệm, cọ xát và trưởng thành. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động xã hội, thể thao và cộng đồng.

Nguyễn Dũng - Trọng Quân
#Tiền Phong Half Marathon #Tiền Phong Marathon #Half Marathon #Giải Tiền Phong Marathon #Marathon #TPHCM #Khu đô thị Vạn Phúc #Hành trình Xanh #Tình nguyện viên #Sinh viên TPHCM

