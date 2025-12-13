Sinh viên tình nguyện chung sức vì thành công của Tiền Phong Half Marathon 2025

Lực lượng sinh viên tình nguyện được phân công tại nhiều vị trí khác nhau, như: Hỗ trợ vận động viên làm thủ tục đăng ký, phát race-kit, hướng dẫn lộ trình thi đấu, tiếp nước, chăm sóc y tế ban đầu và điều phối khu vực đích đến.
Chia sẻ cảm xúc khi tham gia hỗ trợ giải, nhiều sinh viên cho biết đây là cơ hội quý giá để được trực tiếp góp mặt trong một sự kiện thể thao quy mô, qua đó hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức, điều hành một giải chạy chuyên nghiệp.
Không chỉ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống, các bạn còn có dịp học hỏi kinh nghiệm thực tế, bổ trợ cho kiến thức đã được trang bị trên giảng đường.
Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, việc tham gia Tiền Phong Half Marathon còn giúp sinh viên lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống năng động, lành mạnh đến cộng đồng. Sự nhiệt tình, thân thiện của lực lượng tình nguyện viên đã để lại ấn tượng đẹp đối với các vận động viên và người dân theo dõi giải.
Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất – năm 2025 không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn mà còn là môi trường thực tiễn sinh động để sinh viên yêu thích thể thao, tổ chức sự kiện được trải nghiệm, cọ xát và trưởng thành. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động xã hội, thể thao và cộng đồng.