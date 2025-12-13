Từ runner nhí đến U60 sẵn sàng chinh phục Tiền Phong Half Marathon 2025

TPO - Sáng 13/12, các runner ở nhiều độ tuổi, từ runner nhí đến U60 đã có mặt nhận BIB, kiểm tra đường chạy và sẵn sàng chinh phục các cự ly thi đấu tại Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.

Nhiều vận động viên có mặt từ sớm để nhận BIB và làm quen với đường chạy. Trong số đó, ông Nguyễn Trường Thọ (60 tuổi, ngụ ở phường Bình Trị Đông, TPHCM), gây ấn tượng khi tiếp tục đăng ký thử sức ở cự ly 21,1 km.

Ông Nguyễn Trường Thọ (60 tuổi, ngụ ở phường Bình Trị Đông, TPHCM), gây ấn tượng khi đăng ký thử sức ở cự ly 21,1 km. Ảnh: Duy Anh

Ông Thọ cho biết bản thân không xa lạ với các giải chạy phong trào lớn trên cả nước. Trước đó không lâu, ông vừa tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong tại Quảng Trị. Dù đã bước sang tuổi 60, ông vẫn duy trì thói quen tập luyện chạy bộ đều đặn.

Theo ông Thọ, yếu tố quan trọng giúp duy trì sức bền nằm ở việc tập luyện thường xuyên, có kế hoạch rõ ràng theo ngày và theo tuần. Ông Thọ cũng cho biết ông tập luyện trong một nhóm chạy, nơi các thành viên duy trì thói quen vận động hằng ngày để giữ phong độ.

Runner hào hứng check-in sau khi nhận BIB. Ảnh: Duy Anh

Người đàn ông 60 tuổi bén duyên với chạy bộ từ năm 2018, khởi đầu ở các cự ly ngắn như 5 km, 10 km rồi từng bước nâng dần độ khó. Tính đến nay, ông đã tham gia gần 10 giải chạy, trong đó cự ly 21 km là thử thách mà ông đang tập trung chinh phục.

Ở lần tham gia này, mục tiêu của ông Thọ khá giản dị. Do vừa hoàn thành một giải chạy khác tại TPHCM cách đây không lâu, ông không đặt nặng thành tích mà hướng đến việc hoàn thành cự ly 21,1 km trong khoảng 2 giờ.

Vận động viên nhí hào hứng nhận BIB

Giữa không khí sôi động của Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, Nguyễn Quỳnh Hiền Minh (11 tuổi, ngụ ở phường Chợ Quán) cùng mẹ vượt quãng đường xa để tới nhận BIB 5km.

Dù còn nhỏ tuổi, Hiền Minh đã có kinh nghiệm tham gia khoảng ba đến bốn giải chạy phong trào. Tại Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, Minh lựa chọn cự ly 5 km, mức phù hợp với độ tuổi theo quy định của ban tổ chức. “Con nghĩ mình có thể chạy được 10 km, nhưng chưa đủ tuổi nên phải chờ thêm. Con mong mình lớn nhanh hơn để được tham gia nhiều giải chạy nữa và chinh phục những cự ly dài hơn”, Minh cười nói.

Nguyễn Quỳnh Hiền Minh (11 tuổi, ngụ ở phường Chợ Quán) cùng mẹ vượt quãng đường xa để tới nhận BIB 5km. Ảnh: Anh Nhàn

Theo Hiền Minh, thành tích tốt nhất em từng hoàn thành cự ly 5 km là khoảng 45 phút. Với em, mỗi giải chạy không đặt nặng chuyện thành tích mà là cơ hội để thử thách bản thân và tận hưởng niềm vui vận động.

Thói quen chạy bộ của Minh bắt đầu cách đây gần một năm, xuất phát từ sự động viên của mẹ với mong muốn con khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, chính cảm xúc vui sướng sau giải chạy đầu tiên đã khiến Minh gắn bó với bộ môn này. Từ đó, chạy bộ không chỉ là hoạt động thể chất mà còn trở thành cách để em giải tỏa căng thẳng. “Khi con thấy chán học hay stress, con xin mẹ ra công viên chạy là thấy dễ chịu hơn”, Minh nói.

Không chỉ chạy bộ, Minh còn tích cực tham gia hầu hết các môn thể thao tại trường. Theo em, thể thao giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và quan trọng hơn là giúp tinh thần ổn định, thoải mái. Nhận xét về giải chạy, Minh cho biết em cảm thấy rất vui vì không khí sôi động và sự thân thiện của các vận động viên. “Mọi người rất dễ thương, còn các anh chị trong ban tổ chức thì nhiệt tình lắm”, Minh hào hứng nói.

Runner hào hứng nhận BIB. Ảnh: Duy Anh

Chị Nguyễn Thị Kim Cương (36 tuổi), mẹ của bé Nguyễn Quỳnh Hiền Minh, nói chị bắt đầu tham gia chạy bộ từ năm 2023 và từ đó khuyến khích con cùng theo đuổi bộ môn này. Theo chị, chạy bộ giúp con rèn tính kiên trì, hình thành thói quen vận động hằng ngày và về lâu dài có một môn thể thao lành mạnh để giải tỏa căng thẳng trong học tập và cuộc sống.

Sau thời gian tập luyện, bé Hiền Minh trở nên năng động, kiên trì và khỏe mạnh hơn. Thực tế, bé đã từng hoàn thành cự ly 10km tại các giải chạy ở khác, song ở giải lần này không thể đăng ký do giới hạn độ tuổi. “Mỗi giải chạy đều mang lại cho tôi cảm xúc rất vui và hào hứng khi được cùng con sải bước trên đường chạy”, chị Kim Cương chia sẻ.