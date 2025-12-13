Cộng đồng 5h30: Lan toả trên mọi cung đường Tiền Phong Marathon

TPO - Trong hàng loạt câu lạc bộ chạy nở rộ những năm gần đây, Cộng đồng 5h30 nổi bật bởi chính cái tên “khó quên” và mô hình sinh hoạt rất riêng: Khuyến khích dậy sớm, tập luyện đều đặn, gắn kết cộng đồng. Sau 5 năm ra đời và phát triển bền bỉ, Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày đã trở thành thương hiệu quen thuộc với những người yêu thích chạy bộ ở khắp mọi miền. Tại các giải trong hệ thống Tiền Phong Marathon, màu áo Cộng đồng 5h30 luôn phủ kín các cung đường thi đấu.

Mọi lúc, mọi nơi

Hiện nay, Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày có hàng chục nghìn thành viên kết nối qua Facebook group, Fanpage, các nhóm Zalo, Messenger, TikTok và cả website riêng chuyên chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng, bài tập, thông tin dinh dưỡng và thời trang thể thao.

Các thành viên Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày tập luyện, chạy bộ hằng ngày ở Khu đô thị Vạn Phúc.

Vận hành theo mô hình mở, linh hoạt “mọi nơi - mọi lúc”, các thành viên luôn duy trì tinh thần kết nối. Dù ở thành thị hay nông thôn, Hà Nội hay TPHCM, cứ đúng 5h30 sáng hoặc 17h30 chiều, họ lại nhắc nhau “xỏ giày xuống đường”.

Nhờ tương tác liên tục trên mạng xã hội, những người ở cách nhau hàng nghìn km vẫn cảm giác “luôn có nhau”. Các chi nhánh Cộng đồng 5h30 được hình thành theo khu vực sinh sống, như: 5h30 Vạn Phúc, 5h30 An Lộc, 5h30 Cầu Đỏ, 5h30 Bình Dương… Cuối tuần, họ hẹn nhau longrun hoặc cùng tham gia các giải chạy.

Cộng đồng 5h30 còn lan ra nước ngoài. Các nhóm 5h30 tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản… quy tụ người Việt xa quê. Doanh nhân - kỷ lục gia chạy bộ Nguyễn Đình Trường (Trường Crazy) kể: “Tôi mang áo Cộng đồng 5h30 đi thi đấu nước ngoài. Người Việt thấy áo thì đến làm quen. Vận động viên quốc tế nghe câu chuyện về Cộng đồng 5h30 cũng xin tham gia. Cứ thế mà cộng đồng lớn dần”.

Mua BIB “như mua rau”, bao nguyên khách sạn

Nếu ngày thường sinh hoạt theo từng chi nhánh, thì mỗi lần đi thi đấu giải, tinh thần Cộng đồng 5h30 lại bùng nổ. “Mỗi race là dịp gặp gỡ những gương mặt quen thuộc mà lâu nay ta chỉ nhìn qua Facebook, Zalo. Mặc áo lên là nhận ra nhau ngay, gặp là cười hớn hở”, anh Nguyễn Văn Tỉnh - Chủ nhiệm 5h30 An Lộc, chia sẻ.

Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Quảng Trị.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong luôn được xem là giải trọng tâm trong năm. Mỗi thành viên đều cố gắng chuẩn bị sức khỏe, tinh thần để tham dự. “Chạy đâu cũng được, nhưng Tiền Phong thì phải đi. Vừa uy tín, vừa giàu cảm xúc, lại có lễ thượng cờ rất thiêng. Đi để chạy, để du lịch, để gặp nhau - những con người dậy trước bình minh”, anh Tỉnh nói.

Năm 2023 tại Lai Châu, tình người địa phương khiến nhiều runner Cộng đồng 5h30 nhớ mãi. Năm 2024 ở Phú Yên, áo Cộng đồng 5h30 xuất hiện “đông không kể xiết”. Riêng gia đình ba thế hệ của runner Nguyễn Văn Tỉnh có gần 30 thành viên tham gia. Những thành viên Cộng đồng 5h30 quê Phú Yên đang sống ở TPHCM: Nguyễn Như Thế, Nguyễn Tư Duy… còn về trước để khảo sát khách sạn, quán ăn, hỗ trợ các đoàn. Runner Nguyễn Văn Phê thì cùng người nhà nấu bữa cơm đậm tình quê hương tiếp đãi hàng chục runner…

Năm 2025, khi Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong diễn ra ở Quảng Trị, “bầu Trường” (runner Trương Quốc Thắng) tài trợ 100.000 đồng cho mỗi runner mua BIB cùng Cộng đồng 5h30. Chẳng mấy chốc, 400 BIB “bay sạch”.

“Quảng Trị là địa chỉ đỏ về tinh thần cách mạng. Nhiều người muốn đến không chỉ để chạy bộ mà còn tham quan cây cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn… nên hỗ trợ mua BIB là thêm một 'cú hích' cho runner”, bầu Trường nói.

Tại Quảng Trị, với sự hỗ trợ của runner địa phương như Hoàng Đức Trường Giang, Cộng đồng 5h30 thuê nguyên một khách sạn - nhưng vẫn không đủ chỗ.

Cộng đồng 5h30 - Vui khoẻ mỗi ngày tham gia Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong ở Phú Yên.

Đến khi thông tin Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2026 tổ chức tại Nha Trang được công bố, “người năm ba mươi” lại rần rần săn BIB. Nhờ tiếp tục được bầu Trương hỗ trợ 200 BIB đầu tiên, chỉ chưa đầy 1 giờ, toàn bộ số BIB đã có chủ. Và với giải lần này, Cộng đồng 5h30 hy vọng sẽ có 530 runner khoác áo “trắng vàng xanh” góp phần cho phố biển thêm lung linh và rực rỡ sắc màu.

Khuấy động “thánh địa” Vạn Phúc

Trong khi đó, Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc” lần đầu tiên diễn ra đang thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của các runner và Cộng đồng 5h30 cũng không ngoại lệ.

Runner đổ xô tìm BIB, đến mức nhiều người “than vui”: “Giải gì mà mới nghe đã hết BIB. Tôi thích cung đường xanh trong ở Vạn Phúc nên nhất quyết phải chạy”.

Nhà báo - runner Ngô Công Quang, người sáng lập Cộng đồng 5h30, háo hức chờ đón Giải Tiền Phong Half Marathon.

Sự kiện diễn ra ngay tại Khu đô thị Vạn Phúc - “sân nhà” của Cộng đồng 5h30. Mỗi Chủ nhật, tại góc Nguyễn Thị Nhung - đường số 18, Cộng đồng 5h30 đặt trạm nước, trái cây miễn phí, trở thành điểm hẹn quen thuộc của các runner và cư dân. Đây cũng là “sân bóng tinh thần” của các coach làng chạy - nơi họ huấn luyện các vận động viên nhí trong chương trình 5h30 Kids Run. Những buổi sáng rộn ràng, tràn năng lượng, với tiếng cười trong trẻo của trẻ em đã trở thành nét văn hoá đẹp của cộng đồng này.

Người vui nhất có lẽ là runner Ngô Công Quang - người sáng lập Cộng đồng 5h30. Anh chia sẻ: “Vạn Phúc là nơi tôi và gia đình sinh sống. TPHCM có nhiều nơi chạy bộ, nhưng Vạn Phúc mới thật sự là 'thánh địa'. Đường chạy bằng phẳng, rộng, xanh mát, được sông Sài Gòn bao quanh. Đây là nơi chạy an toàn và đẹp hàng đầu phía Nam”.

“Tôi rất háo hức vì một giải uy tín như Tiền Phong Half Marathon diễn ra ngay trước cửa nhà mình. 5h30 sẽ lập trạm tiếp sức, còn tôi sẽ mang màu áo 5h30 chinh phục toàn bộ 21 km, lan toả tinh thần vui khoẻ đến mọi người”, anh Quang nói.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong có thể thay đổi địa điểm qua từng mùa giải, nhưng tinh thần Cộng đồng 5h30 thì chưa bao giờ đổi thay - luôn có mặt.

Hơn cả một cộng đồng chạy bộ, Cộng đồng 5h30 đã tạo nên một thói quen sống đẹp: Dậy sớm, rèn luyện và lan tỏa năng lượng tích cực mỗi ngày. Trên từng cung đường Tiền Phong Marathon, sắc áo trắng - vàng - xanh không chỉ kể câu chuyện về tình yêu thể thao, mà còn khắc họa những giá trị bền vững: Kiên trì, sẻ chia và sống hướng thiện.