Lần đầu tiên Việt Nam có hệ thống giải đấu Pickleball vươn ra quốc tế

Khánh Linh

D-Joy Vietnam và Rallyworld Malaysia đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Kuala Lumpur vào ngày 11/12/2025, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có một hệ thống giải đấu Pickleball được mở rộng ra nước ngoài.

Theo thỏa thuận, D-Joy Pickleball Tour Malaysia 2026 sẽ là điểm đến đầu tiên trong hành trình vươn ra khu vực của hệ thống giải đấu do D-Joy phát triển.

Rallyworld - đơn vị phát triển pickleball giàu kinh nghiệm tại Malaysia, được đánh giá là đối tác có triết lý tương đồng với D-Joy ở tinh thần tiên phong, mô hình vận hành chuyên nghiệp và khát vọng hội nhập quốc tế.

img-2924.jpg
Ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy và đại diện lãnh đạo Rallyworld Malaysia ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Kuala Lumpur.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Anh - Chủ tịch D-Joy cho biết sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của D-Joy mà còn là cột mốc mở ra chương mới cho pickleball Việt Nam, khẳng định năng lực tổ chức của một đơn vị Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực.

Ra đời năm 2023, D-Joy không phải là một câu lạc bộ đơn thuần mà là nhà phát triển hệ sinh thái pickleball, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa toàn diện. Với chiến lược rõ ràng và tốc độ phát triển mạnh mẽ, D-Joy nhanh chóng trở thành đơn vị tiên phong dẫn dắt sự phát triển của bộ môn Pickleball tại Việt Nam.

Lễ ký kết giữa D-Joy và Rallyworld Malaysia mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai quốc gia, đồng thời đánh dấu bước mở rộng quan trọng của hệ thống giải đấu D-Joy ra thị trường quốc tế.

D-Joy cho biết đang tiếp tục làm việc với nhiều đối tác để đưa D-Joy Pickleball Tour đến các thị trường khác, hướng đến mục tiêu xây dựng chuỗi giải đấu xuyên châu Á - điều mà trước nay chưa từng có một đơn vị thể thao tại Việt Nam thực hiện.

Sự bứt phá này giúp Pickleball Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: chuyên nghiệp hơn, hội nhập hơn và có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên bản đồ thể thao thế giới.

Giới hâm mộ Pickleball đang kỳ vọng, với sự đầu tư bài bản, mở rộng mạnh mẽ cùng sự kết hợp của nhiều đối tác lớn, D-Joy sẽ trở thành “đối trọng đáng gờm” với các hệ thống quốc tế như PPA trong tương lai không xa.

img-2927.jpg
D-Joy Pickleball Tour Malaysia 2026 sẽ là điểm đến đầu tiên trong hành trình vươn ra khu vực của hệ thống giải đấu do D-Joy phát triển.

D-Joy hiện sở hữu hệ thống 63 sân tiêu chuẩn quốc tế, trong đó có 2 cụm sân Pickleball lớn nhất khu vực phía Nam. Từ tháng 5/2024, D-Joy đã tổ chức 5 giải đấu quốc tế, hơn 30 giải phong trào theo nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ quan ban ngành đoàn thể, thu hút hơn 500 vận động viên chuyên nghiệp, 200.000 lượt khách hàng đến sử dụng dịch vụ mỗi năm, cùng hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Đặc biệt, D-Joy là đối tác Platinum đầu tiên của DUPR tại Đông Nam Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam cùng 6 đối tác lớn trên thế giới tham gia sáng lập Liên minh Pickleball toàn cầu. Những thành tích này tạo nền tảng vững chắc để D-Joy khẳng định vị thế nhà phát triển pickleball hàng đầu châu Á.

Khánh Linh
#Phát triển hệ thống giải đấu Pickleball quốc tế #Hợp tác Việt Nam và Malaysia trong thể thao #Thị trường thể thao khu vực Đông Nam Á #Chuyển đổi chuyên nghiệp hóa môn Pickleball tại Việt Nam #Thành tựu và mở rộng của D-Joy trong thể thao quốc tế #Khả năng cạnh tranh của Pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới #Nỗ lực xây dựng hệ sinh thái Pickleball chuyên nghiệp #D-Joy #Pickleball #PPA

