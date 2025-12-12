Cộng đồng mạng Thái Lan phát sốt vì nữ vận động viên Việt Nam

TPO - Sau màn ra mắt SEA Games đầy ấn tượng vào ngày 11/12, nữ VĐV điền kinh Nguyễn Khánh Linh đã khiến mạng xã hội nước chủ nhà Thái Lan bùng nổ bởi vẻ ngoài xinh đẹp và những biểu cảm dễ thương.

Như đã biết, trên đường chạy chiều 11/12, Nguyễn Khánh Linh dẫn đầu trong phần lớn thời gian trước khi đàn chị Bùi Thị Ngân bứt lên cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung 1.500m nữ môn điền kinh. Vui mừng với tấm huy chương Bạc ngay trong lần tham dự SEA Games, nhưng Khánh Linh cũng cảm thấy hơi tiếc vì chưa thể phá kỷ lục cá nhân.

Ngay sau đó, cô gái 19 tuổi đã tạo nên những biểu cảm đáng yêu, vờ khóc vì không thể về nhất trước khi cười rạng rỡ với tấm huy chương trên tay. Bên cạnh đó, nhan sắc xinh xắn, nụ cười đáng yêu của cô đã thu hút vô số ánh nhìn. Ngay lập tức, Khánh Linh trở tâm điểm chú ý trên các trang mạng xã hội Thái Lan.

Vì cơn sốt do Khánh Linh tạo ra, tờ Daily News Sports phải tạo nên một "album" ảnh cho cô trên trang, đồng thời nhấn mạnh đến khuôn mặt rạng rỡ, vẻ ngoài đáng yêu của tài năng trẻ điền kinh VIệt Nam.

Trang này cũng nhấn mạnh Khánh Linh rất có duyên với Thái Lan, khi thành tích nổi bật của cô là tấm huy chương Vàng nội dung chạy 1.500m nữ tại Giải vô địch điền kinh Thái Lan mở rộng năm 2025 tổ chức tại Pathum Thani, với thời gian 4:30,74 phút. Tại SEA Games 33, cô làm tốt hơn với thời gian 4:29.76 phút, nhưng vẫn đứng sau Bùi Thị Ngân, người đã giành huy chương Vàng với thời gian 4:27.34 phút.

Những thông số trên khiến Daily News Sports nhấn mạnh, "ngoài vẻ đẹp, Khánh Linh còn rất tài năng, vì vậy hãy để mắt đến cô ấy bởi đây sẽ là một ngôi sao trong tương lai.

Những bức ảnh từ trang cá nhân của Khánh Linh được Daily News Sports đưa lên: