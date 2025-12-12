Lịch thi đấu SEA Games ngày 12/12: Dự báo 'cơn mưa vàng'

TPO - Ngày thi đấu thứ ba tại SEA Games 33 mở ra với niềm tin "cơn mưa vàng" cho Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt ở hai “mỏ vàng” điền kinh và bơi lội.

Ở môn bơi, các lượt bơi vòng loại bắt đầu buổi sáng với hàng loạt kình ngư chủ lực: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thuý Hiền (100m tự do nữ), Mai Trần Tuấn Anh (1.500m tự do nam), Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi (400m tự do nữ). Trước đó, tuyển bơi nam đã khởi tạo hưng phấn khi giành HCV tiếp sức 4x200m tự do, mang về lợi thế tinh thần rất lớn.

Chung kết buổi chiều, đường đua xanh hứa hẹn bùng nổ khi Nguyễn Huy Hoàng lần đầu ra nước rút ở nội dung sở trường 1.500m tự do - nơi anh đang giữ kỷ lục SEA Games. Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn cũng sẽ bước vào thử thách 400m hỗn hợp cá nhân, mở ra hy vọng nối dài bảng vàng của bơi Việt Nam.

Trong khi đó, điền kinh vào guồng với vòng loại 400m nam buổi sáng có sự góp mặt của Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng. Buổi chiều, tâm điểm hướng về Huỳnh Thị Mỹ Tiên - chuyên gia 100m rào, người đang đạt phong độ chín muồi và được kỳ vọng tạo dấu ấn lớn tại kỳ đại hội năm nay.

Trên đường chạy 400m nam, cái tên Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục được nhắc đến nhiều sau cú nước rút ngoạn mục tại Giải vô địch quốc gia 2025, nơi anh về nhất với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia tồn tại gần một thập kỷ của Quách Công Lịch.

Các nội dung đẩy tạ nữ (Kim Thị Huyền) và nhảy cao nam (Vũ Đức Anh) cũng hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Không chỉ hai “mũi nhọn” điền kinh - bơi lội, thể dục dụng cụ, taekwondo và đua thuyền đều bước vào loạt chung kết quan trọng, mở ra viễn cảnh “cơn mưa vàng” tiếp tục xuất hiện trong ngày 12/12.

Sau ngày thi đấu thứ hai thăng hoa, khi vươn lên vị trí nhì bảng với 14 HCV, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu tăng tốc mạnh mẽ ở ngày thi thứ ba, củng cố vị thế trên bảng tổng sắp.

Ở những môn tập thể, ĐT futsal nữ Việt Nam sẽ ra quân gặp Myanmar, trong khi ở bóng đá nam, trận Indonesia - Myanmar của bảng C sẽ quyết định đối thủ của U22 Thái Lan tại bán kết, khép lại một ngày thi đấu đầy chờ đợi và cảm xúc.