Trực tiếp SEA Games 33 ngày 12/12: Chờ đoàn thể thao Việt Nam bứt phá

TPO - Sau hai ngày thi đấu chính thức, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 14 HCV và tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp. Hôm nay, các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cơn mưa vàng để bứt phá so với các đoàn bám đuổi.

Xem trực tiếp SEA Games 33 ngày 12/12 report Thúy Hiền, Phạm Thị Vân vào chung kết bơi 100m tự do Ở vòng loại môn bơi nội dung 100m tự do nữ, Thúy Hiền, Phạm Thị Vân đã xuất sắc về đích lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Kết quả này giúp hai kình ngư của Việt Nam giành quyền vào chung kết và có cơ hội tranh huy chương vào chiều tối nay. report Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi là chính Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, HLV đội tuyển leo núi Việt Nam Paul Massad nói, mục tiêu của đội tuyển là giao lưu, học hỏi và cho bạn bè quốc tế thấy Việt Nam cũng đang phát triển bộ môn hấp dẫn này. ảnh: Thanh Hải report Phần thi leo núi của các VĐV Việt Nam Thót tim với loạt mở màn vòng loại nội dung leo tự do sáng 12/12 môn leo núi. Và, hai vận động viên của Việt Nam, Nguyễn Thị Kiều My và Nguyễn Văn Vũ, đều không thành công trong lượt đầu tiên. report VĐV Việt Nam tranh tài vòng loại môn leo núi Khá đông người hâm mộ Thái Lan tập trung trước cổng Sport Climbing Center, nơi sẽ diễn ra vòng loại môn leo núi sáng nay. report Chu Văn Đức vào chung kết Kumite nam 55kg Trong buổi sáng hôm nay, võ sĩ Chu Văn Đức đã có hai chiến thắng liên tiếp cực kỳ ấn tượng ở nội dung Kumite nam hạng 55kg. Ở tứ kết, vượt qua võ sĩ Tang Da Costa (Timor Leste) với tỷ số 10-0. Đến bán kết, Chu Văn Đức thắng áp đảo võ sĩ chủ nhà Chanphet với tỷ số 9-1, qua đó giành quyền vào chung kết.

Trần Ngọc Lượng giành HCV MMA vào hôm qua. Ảnh: Bùi Lượng

Ở ngày thi đấu thứ 3, môn bơi lội tiếp tục tranh tài với nhiều nội dung hấp dẫn. Các lượt bơi vòng loại bắt đầu buổi sáng với hàng loạt kình ngư chủ lực: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thuý Hiền (100m tự do nữ), Mai Trần Tuấn Anh (1.500m tự do nam), Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi (400m tự do nữ).

Đến buổi chiều, đường đua xanh hứa hẹn bùng nổ khi Nguyễn Huy Hoàng lần đầu ra nước rút ở nội dung sở trường 1.500m tự do - nơi anh đang giữ kỷ lục SEA Games. Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn cũng sẽ bước vào thử thách 400m hỗn hợp cá nhân, mở ra hy vọng nối dài bảng vàng của bơi Việt Nam.

Bên cạnh bơi lội, điền kinh và các môn võ cũng có nhiều nội dung tranh huy chương trong ngày 12/12. Đây đều là những nội dung mà các vận động viên Việt Nam có thể đi đến chung kết và tranh huy chương vàng.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay