Nhận định U22 Indonesia vs U22 Myanmar, 18h00 ngày 12/12: Chớp lấy cơ hội

TPO - Nhận định bóng đá U22 Indonesia vs U22 Myanmar, SEA Games 33 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đang thắp lên hy vọng đi tiếp. Nhưng trong tương quan giữa 2 đội, U22 Indonesia mới là đội được kỳ vọng sẽ chớp lấy cơ hội giành lấy tấm vé.

Nhận định trước trận đấu U22 Indonesia vs U22 Myanmar

Tình hình các bảng đấu đang chiều lòng U22 Indonesia. Dù thất bại trong trận đầu tiên nhưng đội tuyển này vẫn rộng cửa đi tiếp. Bây giờ, điều họ cần làm là chớp lấy cơ hội mà U22 Thái Lan lẫn U22 Việt Nam đã trao cho mình.

Theo thể thức môn bóng đá nam SEA Games 33, 3 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết và suất còn lại sẽ dành cho đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất. Ở loạt trận đã qua, Singapore tự ném đi cơ hội của mình sau 2 trận thua đáng quên. U22 Malaysia cũng còn rất ít hy vọng do đã thua U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn. Lúc này, quyền tự quyết đang nằm trong tay U22 Indonesia và phần nào đó là U22 Myanmar.

Trận đấu cuối, một kết quả thắng thua sẽ giúp 1 trong 2 đội đi tiếp. Với U22 Indonesia, họ cần phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn. Trong khi đó, U22 Myanmar cũng phải hướng tới một chiến thắng đậm thì mới có thể bước vào vòng trong. Nhưng họ gặp áp lực lớn hơn do hiệu số là -2 còn Indonesia là -1. Như vậy để tiến vào vòng trong, U22 Myanmar buộc phải thắng U22 Indonesia 3-0 trở lên.

5 trận gần nhất U22 Indonesia không thắng trận nào

Phong độ, thành tích đối đầu U22 Indonesia vs U22 Myanmar

Với thực lực và vị thế của nhà đương kim vô địch SEA Games, rõ ràng Indonesia được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đội tuyển này là tập hợp của những cầu thủ trẻ tài năng trong nước với 4 cầu thủ nhập tịch từ có nguồn gốc Hà Lan.

Họ đã gây thất vọng ở trận đấu đầu tiên và giờ là lúc họ phải đứng lên. Nhưng không chỉ trận đấu trước, Indonesia đã gây thất vọng suốt một hành trình dài. Từ giải U23 Đông Nam Á nơi họ thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết tới vòng loại U23 châu Á, sự kiện mà họ hòa cả Lào.

Trong những trận đấu vừa qua, Indonesia cũng để lại nhiều thất vọng khi họ không thể thắng được những đối thủ yếu hơn, điển hình như Ấn Độ. Tính từ tháng 9 tới nay, U22/U23 Indonesia đã đá 5 trận thì thua tới 3, chưa thắng nổi lần nào

Cả một chuỗi trận tệ hại khiến đội tuyển này bị hoài nghi về cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games năm nay. Trận đấu này, liệu họ có vớt vát hy vọng?