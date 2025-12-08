Đương kim vô địch Indonesia thua sốc, Philippines vào bán kết SEA Games 33

TPO - U22 Philippines đã tạo nên bất ngờ đầu tiên ở SEA Games 33 khi đánh bại đương kim vô địch U22 Indonesia 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng C, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng.

foul Hết giờ: U22 Philippines 1-0 U22 Indonesia Địa chấn xảy ra ở bảng C khi U22 Philippines đánh bại U22 Indonesia. Với kết quả này, U22 Philippines tiến vào bán kết SEA Games 33, lần đầu tiên trong lịch sử của họ làm được điều này. Trong khi đó, U22 Indonesia đối diện nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng. report Thủ môn U22 Philippines cứu thua Phút 90+4: Thủ môn Philippines cứu thua xuất sắc sau pha dứt điểm cận thành của đối phương. Nếu thành bàn, U22 Indonesia vẫn bị từ chối vì cầu thủ của họ bị thổi lỗi việt vị. time Hiệp 2 có 5 phút bù giờ U22 Indonesia đang làm mọi thứ có thể để tìm bàn gỡ, song U22 Philippines vẫn chơi quá chắc chắn. report Lộn xộn ở vùng cấm U22 Philippines Phút 90: Một loạt tình huống lập bập diễn ra trong vùng cấm U22 Philippines, song chưa có pha dứt điểm để mang về bàn gỡ cho U22 Indonesia. report U22 Philippines co cụm phòng ngự Phút 85: Những phút cuối, U22 Philippines dồn toàn đội hình về sân nhà để co cụm phòng ngự, tạo nên thế trận đá nửa sân cho U22 Indonesia. Ở chiều bên kia, Indonesia vẫn bế tắc toàn tập. substitution U22 Philippines thay 2 người Phút 77: Cầu thủ ghi bàn mở tỷ số Banatao được rút khỏi sân, tương tự là Aldeguer Rafael. Stavros và Mariona được tung vào sân. report U22 Indonesia bế tắc Phút 76: Trong thế bị dẫn trước, các cầu thủ U22 Indonesia thậm chí không thể cầm bóng trong 10 phút gần đây. Những pha giữ bóng kỹ thuật của cầu thủ U22 Philippines đang khiến đối thủ ức chế. report U22 Philippines chơi đầy khó chịu Phút 65: Sau 1/2 thời gian của hiệp 2, U22 Philippines vẫn chơi rất tốt. Họ duy trì đội hình chặt chẽ, khiến các pha tấn công của U22 Indonesia đang đi vào ngõ cụt. Khi có cơ hội, U22 Philippines tạo ra nhiều tình huống phản công sắc nét, luôn khiến U22 Indonesia phải thót tim. report Không vào!!! Struick dứt điểm ra ngoài Phút 60: Tiền đạo chủ lực của U22 Indonesia được trao cơ hội thuận lợi để dứt điểm. Một lần nữa, cú vung chân của Struick đưa bóng đi chệch mục tiêu. report U22 Indonesia thay thêm người Phút 59: U22 Indonesia đưa Tony vào sân, tiếp tục là phương án tăng cường khả năng tấn công. report Reyes đe dọa khung thành U22 Indonesia Phút 55: Cầu thủ U22 Philippines sút ở khoảng cách rất xa nhưng vẫn gây sóng gió cho khung thành U22 Indonesia. Trận đấu đang nóng lên khi nhịp độ được đẩy cao. U22 Indonesia đang quyết tâm đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập để tìm bàn gỡ. U22 Philippines tập trung phòng ngự nhưng không chơi tiêu cực, sẵn sàng tấn công đáp trả đối thủ. report Arjuna sút lên trời Phút 53: Cầu thủ vào sân thay người đã sút bay cơ hội tốt nhất từ đầu trận của Indonesia. Trong thế đối mặt thủ môn và ở góc sút không thuận lợi, Arjuna sút quá mạnh, đưa bóng đi vọt xà. start Hiệp 2 bắt đầu U22 Indonesia thay 2 người. Arjuna và Darwis Robi vào sân. Đây là 2 sự thay đổi để tăng cường sức mạnh tấn công cho đội bóng xứ vạn đảo. foul Hết hiệp một: U22 Philippines 1-0 U22 Indonesia. Trong hiệp một, U22 Indonesia kiểm soát bóng chủ động trong phần lớn thời gian nhưng phải nhận đòn "hồi mã thương" đúng phút bù giờ cuối cùng. U22 Phillipines tạo ra cơ hội duy nhất của họ từ đầu trận bằng pha ném biên. Các cầu thủ U22 Indonesia phòng ngự lơ là, để bóng lững thững trôi đến vị trí của Banatao. Và với chiều cao vượt trội, tiền đạo U22 Philippines tận dụng thành công cơ hội bằng pha đánh đầu cận thành. goal VÀO!!! U22 Philippines mở tỷ số Phút 45+1: Cú sốc xảy ra khi U22 Philippines ghi bàn ở phút bù giờ hiệp một. Sau cú ném biên của U22 Philippines, bóng lập bập đi qua nhiều cầu thủ Indonesia trước khi Banatao đánh đầu mở tỷ số. time Hiệp một có 1 phút bù giờ report Thủ môn U22 Philippines suýt mắc sai lầm Phút 44: Cầu thủ U22 Indonesia nỗ lực lao lên sau tình huống cầu thủ U22 Philippines trả bóng về thủ môn. Suýt chút nữa U22 Philippines trả giá với sự chần chừ của thủ môn. report U22 Indonesia lại sút xa Phút 43: Tiếp tục là Rivaldo với cú sút từ ngoài vùng cấm, cách khung thành gần 35 m. Lần này, bóng vẫn đi không trúng mục tiêu. report U22 Philippines chịu trận Phút 40: Sau 2/3 thời gian hiệp một, sự chênh lệch giữa 2 đội đã thể hiện rõ. U22 Indonesia đang thoải mái cầm bóng tổ chức tấn công nhưng vẫn chưa tìm thấy điều mình cần là bàn mở tỷ số. report Thêm một cú sút xa của U22 Indonesia Phút 36: Cầu thủ U22 Indonesia tiếp tục có khoảng trống để trổ tài sút xa. Rivaldo đã dứt điểm đưa bóng đi không trúng mục tiêu. report Thủ môn U22 Philippines cứu thua Phút 29: Ferrari tung cú sút búa bổ từ ngoài vùng cấm nhưng đường bóng vẫn thiếu độ hiểm để khuất phục thủ môn U22 Philippines. Đây là cơ hội đầu tiên của U22 Indonesia ở trận này, cũng là tình huống đáng chú ý nhất của 2 đội từ đầu hiệp một. report Chưa có nỗi một pha dứt điểm sau 20 phút Cả U22 Indonesia và U22 Philippines đều đang bế tắc. U22 Indonesia cầm bóng nhiều, nỗ lực phối hợp nhưng chưa có đột biến. Trong khi đó, các pha tấn công biên của U22 Philippines đang bị hóa giải. report U22 Indonesia lấy lại thế trận Phút 15: 10 phút đã qua, sự chủ động không còn thuộc về U22 Philippines. U22 Indonesia đang cầm bóng chủ động và tổ chức tấn công liên tục. Còn U22 Philippines bắt đầu lùi thấp đội hình để đảm bảo sự chắc chắn. report Khung thành U22 Philippines tiếp tục sóng gió Phút 9: Chỉ 3 đường chuyền, U22 Indonesia đưa bóng vào vùng cấm của U22 Philippines. Sóng gió trôi qua với U22 Philippines khi không có cầu thủ Indonesia kịp lao vào tạo điểm cắt dứt điểm. report Mauro Zijlstra. đối mặt thủ môn U22 Philippines Phút 8: Tiền đạo Zijlstra thoát xuống đối mặt thủ môn U22 Philippines. Dù vậy, tiền đạo U22 Indonesia bị thổi lỗi việt vị trước khi dứt điểm. report U22 Philippines nhập cuộc chủ động Phút 5: U22 Philippines đang cầm bóng vượt trội và tổ chức nhiều đợt tấn công sang phần sân U22 Indonesia. Trong thế bị đánh giá dưới cơ, U22 Philippines đã nhập cuộc với nhiều bất ngờ. start Trận đấu bắt đầu U22 Philippines trong trang phục màu xanh là đội giao bóng trước. report 700th Anniversary Stadium sẵn sàng trước giờ "G" 3 trận đấu ở bảng C sẽ diễn ra ở 700th Anniversary Stadium, sân bóng có sức chức khoảng 17.000 - 18.000 chỗ ngồi. Trước khi chạm trán nhau, U22 Indonesia có buổi tập làm quen ở 700th Anniversary Stadium. Còn U22 Philippines đã chơi trận đầu tiên với U22 Myamnar và có cơ hội "làm nóng". report Ivar Jenner làm thủ lĩnh U22 Indonesia Indonesia nhận cú sốc khi Ferdinan không thể dự SEA Games 33. Giờ là lúc nhà đương kim vô địch SEA Games quên Ferdinan đi và tập trung vào những thứ đang có. Thủ quân Ivar Jenner là một trong những điểm tựa của U22 Indonesia ở giải đấu năm nay. Hai ngôi sao khác ở hàng công U22 Indonesia là Struick và Zijlstra cũng đá chính trước Philippines. report Đội hình xuất phát U22 Indonesia Cahya Supriadi, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dion Markx. Raka Cahyana, Ivar Jenner, Rivaldo Pakpahan, Dony Tri Pamungkas, Rafael Struick, Mauro Zijlstra, Rayhan Hannan. report Đội hình xuất phát U22 Philippines Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

U22 Philippines đã thắng U22 Myanmar ở trận ra quân bảng C. Trong khi đó, U22 Indonesia chơi trận ra quân vào chiều nay. Chiến thắng của U22 Philippines sẽ gây áp lực cho chính U22 Indonesia, khi nhà đương kim vô địch phải bắt buộc đánh bại đối thủ để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng.

Trước giờ bóng lăn, U22 Indonesia nhận hung tin vì không thể triệu tập ngôi sao số 1 Ferdinan. Không có Ferdinan, sức mạnh của U22 Indonesia chắc chắn suy giảm và tham vọng vô địch của họ sẽ gặp thêm khó khăn. Những người làm bóng đá ở Indonesia đã tuyên bố mạnh miệng về tham vọng bảo vệ ngôi vương môn bóng đá nam SEA Games. Ngay trận ra quân gặp U22 Philippines, U22 Indonesia sẽ có bài "test" đủ đô.

U22 Philippines đã chơi hay trước U22 Singapore. Trước U22 Myanmar, U22 Philippines cho thấy sự gắn kết tốt, chơi tấn công đa dạng và duy trì được khối đội hình gắn kết ở sơ đồ 4-4-2. Song, trận thắng U22 Myanmar không nói lên nhiều điều cho U22 Philippines. Gặp U22 Indonesia, mọi thứ sẽ khác với đoàn quân dưới trướng HLV McPherson.

Ở SEA Games 32, U22 Indonesia từng thắng U22 Philippines 3-0 ở vòng bảng. Đó là trận đấu mà U22 Indonesia chơi trên cơ hoàn toàn trước một U22 Philippines thiếu tính gắn kết. Sau 2 năm, thực lực của U22 Philippines được đánh giá tốt hơn và đội tuyển này đặt ra mục tiêu tiến vào bán kết SEA Games lần đầu trong lịch sử.

U22 Philippines đã làm nóng từ trận U22 Myanmar, trong khi U22 Indonesia có quãng nghỉ khá dài trước khi chơi trận đầu tiên. Đây là lợi thế nhỏ cho U22 Philippines khi sự chuẩn bị của họ cho trận đấu lớn khá tốt. Còn U22 Indonesia phải gấp rút thay đổi kế hoạch vì Ferdinan không thể trở về.