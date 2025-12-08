Ứng dụng AI, chăm sóc sức khỏe: Chiến lược của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam mang theo đội ngũ 19 bác sĩ và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để chăm sóc vận động viên, phân tích chiến thuật và hướng tới nâng cao thành tích thi đấu tại SEA Games 33, Asiad và Olympic.

1-278.jpg

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay, Cục phó Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh ghi nhận nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan, đã vượt qua nhiều khó khăn để tổ chức kỳ Đại hội lần thứ 33.

“Dù nước chủ nhà đang phải trải qua thiên tai và để Quốc tang Hoàng Thái Hậu Sirikit, nhưng Thái Lan vẫn nỗ lực rất lớn để tổ chức SEA Games 33. Đây là sự cố gắng rất đáng trân trọng. Vì thế, trách nhiệm của các đoàn tham dự, trong đó có Đoàn Thể thao Việt Nam, là góp phần cùng Ban tổ chức tổ chức thành công Đại hội", Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Về thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, ngoài các bác sĩ phục vụ đội tuyển bóng đá, lần này đoàn có 19 bác sĩ đến từ Bệnh viện Thể thao Việt Nam và các trung tâm huấn luyện quốc gia, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chấn thương và thể lực cho các vận động viên trong suốt quá trình thi đấu.

2-2003.jpg

“Đây là một khối lượng công việc rất lớn và vất vả. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, với sự quan tâm về chế độ, chính sách từ Nhà nước, đội ngũ nhân viên y tế thể thao sẽ được cải thiện, góp phần phát triển đội ngũ chuyên nghiệp, sánh kịp trình độ khu vực, hướng tới đấu trường Asiad và Olympic", ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam đang mạnh mẽ ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), vào lập kế hoạch thi đấu, phân tích chiến thuật và triển khai thực tế, đặc biệt ở các đội tuyển bóng đá và một số môn thể thao khác. Hiện đoàn cũng phối hợp với các công ty trong nước để mở rộng ứng dụng công nghệ AI, hướng tới tất cả các đội tuyển tham dự tập huấn và thi đấu trong tương lai.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh, việc cọ xát với các đối thủ mạnh trong khu vực, như Thái Lan, Indonesia hay Singapore, những nền thể thao đã đạt trình độ thế giới ở một số môn, sẽ là động lực để vận động viên Việt Nam nâng cao chuyên môn, từng bước rút ngắn khoảng cách và hướng tới thành tích cao hơn tại Asiad và Olympic.

Trọng Đạt
