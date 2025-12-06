Indonesia tăng gấp đôi tiền thưởng cho SEA Games 33

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hải
TPO - Trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đoàn thể thao Indonesia nhận được tin không thể vui hơn: khoản tiền thưởng dự kiến đã tăng gấp đôi, từ 500 triệu lên 1 tỷ rupiah.

060507400-1764926748-20251205-pe.jpg

Vào thứ Sáu (5/12) tại Cung điện Nhà nước, Trung tâm Jakarta (Indonesia), Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto đã tiếp đón đoàn thể thao Indonesia tham dự SEA Games 33. Tại đó, ông quay sang hỏi Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir, rằng quỹ tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại đại hội là bao nhiêu.

"500 triệu rupiah, thưa ngài", ông Thohir đáp. Ngay lập tức, Tổng thống Subianto yêu cầu tăng gấp đôi tiền thưởng, từ 500 triệu lên 1 tỷ rupiah (khoảng 1,6 tỷ VND). "Tôi tin rằng các vận động viên không thi đấu vì tiền, và công sức, sự cống hiến không thể đánh đổi bằng vật chất", ông nói, "Nhưng đất nước hiểu và tôn trọng công lao của những người hùng. Tiền thưởng là một biểu thị của sự tôn trọng đối với họ. Thể thao là biểu tượng, cũng ẩn dụ cho cuộc sống".

Đoàn thể thao Indonesia tham dự SEA Games 33 gồm 1.021 vận động viên sẽ tranh tài ở 49 môn thể thao và ba môn biểu diễn với mục tiêu giành 80 huy chương Vàng, đứng vị trí thứ ba toàn đoàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Thohi, Indonesia đã mất 41 huy chương Vàng khi SEA Games 33 chưa khởi tranh, bởi nhiều môn bị loại bỏ khỏi danh sách. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự kiên định với mục tiêu 80 huy chương Vàng, đồng thời hy vọng các vận động viên sẽ làm tốt hơn nữa để vượt mức đề ra.

"80 huy chương Vàng là mục tiêu, nhưng chúng ta có hài lòng với con số này không? Chắc chắn không. Chúng ta muốn thấy kết quả tốt nhất. Bộ Thanh niên và Thể thao đang tối đa hóa ngân sách để hỗ trợ các vận động viên, sao cho giành được càng nhiều huy chương càng tốt", ông tuyên bố.


