Trực tiếp Aston Villa vs Arsenal, 19h30 ngày 6/12: Giữ vững ngôi đầu

qoute Unai Emery ca ngợi CLB cũ HLV Unai Emery cho rằng Arsenal là đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Chia sẻ trước giờ bóng lăn, ông nhận xét: "Tôi nghĩ Arsenal là đội bóng mạnh nhất giải đấu. Họ không quá xuất sắc trong các tình huống bóng sống, nhưng thi đấu chặt chẽ và hiệu quả, đặc biệt ở các tình huống cố định. report Rice kịp ra sân Trái với tin đồn trước trận, Rice kịp bình phục và đá chính ở trận này. Trong khi đó, trung vệ Saliba tiếp tục vắng mặt cùng Gabriel. tatic Đội hình xuất phát

Arsenal bước vào khúc cua quan trọng trong hành trình chinh phục ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này. Pháo thủ đang dẫn đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn Man City, nhưng lực lượng của họ sứt mẻ nghiêm trọng vì “bão chấn thương”.

Làm khách của Aston Villa, Arsenal có cơ hội thể hiện bản lĩnh, chứng minh họ “sẵn sàng” vô địch mùa này. Aston Villa đang là đội bóng có phong độ cao nhất nước Anh với 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Gần nhất, họ ngược dòng đánh bại Brighton 4-3 sau khi bị dẫn trước 2-0.

Hơn nữa, Aston Villa chính là đội hay “ngáng đường” Arsenal nhất trong quá khứ. Villa đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng vô địch mùa giải 2023/24 của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trên sân khách vào giữa tháng 4/2024, giúp Manchester City vô địch giải đấu. Trận hòa 2-2 tại Emirates vào tháng 1 năm ngoái một lần nữa cản trở nỗ lực vô địch của Arsenal khi Liverpool bứt phá.

Nếu vượt qua Aston Villa trong hoàn cảnh hiện tại, Arsenal sẽ chứng minh thực lực của họ đáng sợ như thế nào. Khi đó, cơ hội lên ngôi của Pháo thủ càng cao hơn, trong bối cảnh các đối thủ chính là Man City, Chelsea và Liverpool đều thiếu sự ổn định cần thiết.