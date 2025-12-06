U22 Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B, U22 Lào ra về khi SEA Games còn chưa khai mạc

Khởi đầu đầy mạnh mẽ nhưng khi thời gian trôi đi, mọi thứ bắt đầu tuột khỏi tay U22 Lào. Sau khi bị gỡ hòa trong hiệp một, họ nhận liên tiếp hai bàn thua vào quãng giữa hiệp hai, chơi thiếu người và thủng lưới thêm lần nữa vào phút chính thức cuối cùng.
Với kết quả này, U22 Lào đã rời SEA Games 33 khi đại hội còn chưa khai mạc. Trong khi đó, U22 Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B môn bóng đá nam khi có cùng 3 điểm nhưng hơn U22 Việt Nam về hiệu số.
Phút 90+5: Có lẽ U22 Lào đang mong thời gian sớm kết thúc để chấm dứt trận đấu ác mộng.
Phút 90: Dấu chấm hết cho U22 Lào. Số 17 của U22 Malaysia băng xuống đối mặt thủ môn Lokphathip nhưng bị chặn lại. Ngay sau đó số 8 Khalil lao vào tiếp ứng, thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật vào lưới trống.
Phút 85: Phetdavanh Somsanith của U22 Lào buộc phải phạm lỗi ngăn tình huống phản công của đối thủ và nhận thẻ vàng thứ hai. Không chỉ lĩnh thẻ đỏ gián tiếp, anh còn bị đau và phải cáng ra ngoài sân.
Phút 83: U22 Malaysia đang rút đội hình về phần sân nhà, khuyến khích U22 Lào dâng lên và chờ đợi các tình huống phản công.
Phút 78: Sự xuống dốc về mặt thể lực cũng như tinh thần của U22 Lào khiến U22 Malaysia có quãng thời gian thoải mái lên bóng, phối hợp và dứt điểm. Cầu thủ áo vàng Khalil vừa có tình huống cắt kéo nhưng đi trúng vị trí của Lokphathip.
Phút 75: Khoảng cách 2 bàn tương đối an toàn cho phép Nafuzi Zain rút các trụ cột ra nghỉ, giữ thể lực tốt nhất cho trận đấu với U22 Việt Nam vày ngày 9/12.
Phút 70: Sau hai bàn thua liên tiếp, dường như tâm lý của U22 Lào bị ảnh hưởng nặng nề. Họ bắt đầu lộ ra nhiều khoảng trống để U22 Malaysia có thể dứt điểm.
Phút 61: Vẫn còn choáng váng sau bàn thua, U22 Lào một lần nữa thủng lưới với cú đánh đầu của Michel Raj sau quả đá phạt từ cánh trái bên phía U22 Malaysia.
Phút 59: Thủ môn Lokphathip không thể xử lý tốt đường căng ngang từ cánh trái và mang tới cơ hội để Haqimi Azim lao vào dứt diểm cận thành, giúp U22 Malaysia vượt lên.
Phút 55: HLV Kim Sang-sik đang ngồi trên khán đài của Rajamangala để theo dõi trận đấu, nghiên cứu đối thủ U22 Malaysia trước khi lên đối sách cho trận tới.
Phút 50: Từ ngoài vòng cấm, cầu thủ áo trắng Chathanvixay tung ra pha dứt điểm đầy khó chịu khiến thủ môn U22 Malaysia chật vật cản phá.
Phút 47: Hiệp hai hứa hẹn sẽ rất vất vả với U22 Lào khi U22 Malaysia nhập cuộc đầy quyết tâm, thể hiện bằng cú dứt điểm đi vọt xà của Hakimi.
Phút 46: U22 Malaysia và U22 Lào bước vào khoảng thời gian 45 phút còn lại. Hãy chờ xem liệu U22 lào có thể tiếp tục gây ấn tượng, và U22 Malaysia sẽ làm gì để giải mã cấu trúc vững chắc của đối thủ?
Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-1. U22 Lào đã có khởi đầu tuyệt vời và kiếm được bàn mỏ tỷ số sớm của Xaysombath Bounphaeng. Tuy nhiên cũng chính Bounphaeng lại mắc sai lầm, dẫn tới bàn gỡ của đối thủ.
Phút 43: U22 Lào phản công và Michel Raj buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng, ngăn không cho đối thủ tiến vào khu cấm địa.
Phút 40: Bàn gỡ hòa khiến đội bóng áo vàng chơi hứng khởi hơn và tạo nên sức ép rất lớn ở khu vực 1/3 sân U22 Lào. Mặc dù vậy, các cầu thủ áo trắng vẫn duy trì tính kỷ luật và chống trả quyết liệt.
Phút 33: Từ đường chuyền từ cánh trái, người hùng Bounphaeng của U22 Lào phá bóng hụt, mang tới cơ hội thoát xuống và dứt điểm thành bàn cho Haykal Danish. Tỷ số là 1-1.
Phút 27: Ziad thực hiện quả đá phạt từ cánh phải. Từ tình huống bóng hai, Hakimi có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong vòng tay Lokphathip.
Phút 24: U22 Malaysia đang khá bế tắc trước cấu trúc vững chắc và khả năng áp sát nhanh của U22 Lào. Họ hầu như không thể tìm thấy khoảng trống để thâm nhập cũng như tạo ra cơ hội uy hiếp cầu môn của thủ thành Lokphathip.
Phút 20: Nhược điểm của U22 Lào chỉ là thể hình thấp bé, khiến họ bị thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.
Phút 19: U22 Lào được hưởng quả đá phạt từ xa bên cánh phải. Bóng được treo vào khu cấm địa và một cú đánh đầu được tạo ra, nhưng đi không chính xác.
Phút 13: U22 Lào rất chịu khó di chuyển, vây ráp và ngay sau khi đoạt lại bóng, tung ra một đường chuyền dài lên phía trước để cầu thủ tấn công bứt phá. Ở một pha bóng như vậy, Choummaly Somvang có cơ hội băng lên bên cánh trái và căng ngang, nhưng đã bị cản phá.
Phút 8: U22 Lào đang khiến tất cả ngạc nhiên khi nhập cuộc đầy tự tin, triển khai hệ thống 5-4-1 khi mất bóng và nhanh chóng chuyển đổi trạng thái khi có bóng.
Phút 4: Rất bất ngờ. U22 Lào đoạt bóng từ giữa sân và nhanh chóng lên bóng đầy tốc độ. Bóng sau đó được triển khai xuống bên trái cho Sangvilay căng ngang để Xaysombath Bounphaeng dứt điểm gọn ghẽ, giúp đội bóng xứ triệu voi vươn lên dẫn trước.
Phút 4: U22 Malaysia có tình huống nguy hiểm. Bóng được tạt vào từ cánh phải, bị phá ra và Hakimi tung ra cú dứt điểm trúng... đồng đội, khiến bóng trôi ra đường biên ngang.
Phút 1: Trận đấu thuộc bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Malaysia và U22 Lào chính thức bắt đầu.
U22 Lào (áo trắng) là đội giao bóng.
Ở trận ra quân, U22 Lào đã khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1 nhờ bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc.
U22 Malaysia hiện vẫn là ẩn số ở bảng B và sẽ là đối thủ ở lượt sau của U22 Việt Nam. Những gì thể hiện qua giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra tại Indonesia cách đây không lâu phần nào cho thấy U22 Malaysia có thể tạo áp lực đáng kể lên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải đánh giá kỹ trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào để lên phương án chiến thuật cho U22 Việt Nam.
Mục tiêu giành 3 điểm trước U22 Malaysia không phải nhiệm vụ dễ dàng với các cầu thủ U22 Lào. Về thực lực, U22 Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn dù các vấn đề nội bộ của bóng đá nước này liên quan sự cố cầu thủ nhập tịch phần nào sẽ tác động tới sự tập trung của các ĐTQG.
Chất lượng đội hình, kinh nghiệm trận mạc...các yếu tố chuyên môn đều nghiêng về phía U22 Malaysia. Tuy nhiên trong bóng đá luôn tồn tại bất ngờ, đặc biệt bóng đá trẻ. U22 Malaysia cũng sẽ không dễ dàng để có thể đánh bại đối thủ.