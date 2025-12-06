U22 Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B, U22 Lào ra về khi SEA Games còn chưa khai mạc

time Hết giờ! U22 Malaysia 4-1 U22 Lào

Khởi đầu đầy mạnh mẽ nhưng khi thời gian trôi đi, mọi thứ bắt đầu tuột khỏi tay U22 Lào. Sau khi bị gỡ hòa trong hiệp một, họ nhận liên tiếp hai bàn thua vào quãng giữa hiệp hai, chơi thiếu người và thủng lưới thêm lần nữa vào phút chính thức cuối cùng.

Với kết quả này, U22 Lào đã rời SEA Games 33 khi đại hội còn chưa khai mạc. Trong khi đó, U22 Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B môn bóng đá nam khi có cùng 3 điểm nhưng hơn U22 Việt Nam về hiệu số.