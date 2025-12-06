Nhận định Real Betis vs Barcelona, 00h30 ngày 7/12: Đánh chén con mồi

TPO - Nhận định bóng đá Real Betis vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona phải thắng Betis để giữ đỉnh bảng trước sức ép khủng khiếp từ đại kình địch Real Madrid.

Real Betis là đối thủ ưa thích của Barcelona.

Nhận định trước trận đấu Real Betis vs Barcelona

Real Betis bước vào vòng 15 La Liga với tâm thế tích cực. Họ sở hữu 24 điểm sau 14 vòng, đứng thứ 5 và cạnh tranh suất dự Champions League, nhất là khi họ thi đấu ít hơn nhóm xếp trên một trận. Chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường đã biến thầy trò HLV Manuel Pellegrini thành một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất tại Tây Ban Nha. Dù Barcelona được đánh giá có sức mạnh vượt trội, nhưng Betis có thể gây bất ngờ nhờ việc được thi đấu tại Benito Villamarin.

Dù vậy, Barcelona hoàn toàn có thể cắt đứt chuỗi trận thăng hoa của Betis. Nhiều năm qua, đội bóng xứ Catalan là cơn ác mộng đối với đội bóng miền Nam Tây Ban Nha bởi Betis chưa thắng được Barcelona kể từ năm 2021. Dẫu vậy, khoảng cách giữa hai đội đang dần thu hẹp khi Betis cầm hòa Barcelona trong cả hai lượt trận La Liga mùa trước.

Đội bóng của HLV Hansi Flick hành quân đến Seville với phong độ cực cao. Một khi có đầy đủ trụ cột, Barcelona liên tiếp có những chiến thắng thuyết phục ở La Liga. Trong đó thắng lợi 3-1 trước Atletico Madrid là ở vòng đấu vừa rồi giúp họ giữ vững vị trí số một với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid. Barcelona đang hướng đến mục tiêu kết thúc năm 2025 với tư cách đội dẫn đầu.

Dù mùa giải này thầy trò Hansi Flick gặp không ít vấn đề về lực lượng lẫn phong độ, nhưng Real Madrid cũng không khá hơn. Cả hai đang duy trì cuộc đua song mã hấp dẫn, và từng điểm số đều vô cùng quan trọng. Bởi vậy, Barcelona chắc chắn không muốn vấp ngã ở trận đấu với Betis, đối thủ mà họ thường xuyên áp đảo. Vì thế, cuộc đọ sức tại Benito Villamarin hứa hẹn sẽ cực kỳ mãn nhãn. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm và đẳng cấp, Barcelona vẫn đang nắm giữ nhiều ưu thế hơn để hướng đến chiến thắng tiếp theo.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Betis vs Barcelona

Trong 5 vòng đấu gần nhất, Betis chỉ nhận 1 thất bại và đang có chuỗi 4 trận bất bại (Thắng 2, hòa 2).

Barcelona đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng của HLV Hansi Flick sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga và ghi được 17 bàn thắng.

Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Betis đã phải nhận 7 thất bại và chỉ thắng 1 trận.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Barcelona

Real Betis thiếu Isco và Bellerin.

Barcelona không có sự phục vụ của Gavi, Ter Stegen, Fermin, Araujo và Dani Olmo.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Barcelona

Real Betis: Alvaro Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Rodriguez; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Hernandez.

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Martin, Cubarsi, Kounde; Eric Garcia, De Jong, Pedri; Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Dự đoán tỷ số Real Betis 1-2 Barcelona